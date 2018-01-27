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英国经济去年增长１．８％

温希强

2018年01月27日13:30  来源：新华网
 
原标题：英国经济去年增长１．８％

　　新华社伦敦１月２６日电（记者温希强）英国国家统计局２６日公布的数据显示，２０１７年英国国内生产总值（ＧＤＰ）增速初步统计为１．８％，比２０１６年１．９％的增速有所放缓，为２０１２年以来增长最慢的一年。

　　数据显示，２０１７年第四季度英国经济环比增速初值为０．５％，比第三季度０．４％的增速有所回升，好于此前市场预期。

　　英国首相特雷莎·梅当天在其推特中为英国经济点赞，称“英国经济仍处于持续增长期，比２０１０年大致增长了１７％”。英国财政大臣菲利普·哈蒙德也对媒体表示，经济增长“非常强劲”。

　　但英国国家统计局称扩张“缓慢而不平衡”。部分经济学家也认为去年经济增长表现不值得称赞。资产管理公司安本标准投资管理首席经济学家露西·奥·卡罗尔表示，虽然季度增长高于预期，但并未改变整体增长５年来最弱的全貌。

(责编：徐祥丽、袁勃)
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