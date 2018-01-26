东盟将推动提升其作为整体旅游目的地的竞争力 

新华社泰国清迈１月２６日电（记者汪瑾 杨舟）２０１８年东盟旅游论坛２６日在泰国清迈闭幕。泰国旅游和体育部长威拉萨当天表示，在２５日举行的东盟旅游部长会议上，与会东盟十国旅游部长就积极推动提升东盟作为一个整体旅游目的地的竞争力达成一致。

威拉萨表示，东盟旅游业的发展潜力巨大，一直以来，东盟致力于整合区域的旅游资源，将东盟打造成一个独立的整体旅游市场。与会东盟十国旅游部长一致认为，应加强东盟国家旅游产业融合、提升旅游业交流合作水平、加强基础设施建设以及发掘本土特色等。

本次论坛还邀请了包括中国在内的５个非东盟国家作为对话伙伴。中国—东盟中心秘书长杨秀萍在２５日的会议上发言，积极评价中国—东盟关系及双方务实合作取得的丰硕成果。她表示，旅游是中国—东盟关系的亮点，双方游客互访人次屡创新高，为深化互利合作、促进民心相通发挥了至关重要的作用。

东盟旅游论坛设立于１９８１年，是东盟地区最大的旅游合作框架，每年举行一次年度论坛，由东盟１０个成员国轮流举办。今年的旅游论坛主题是“东盟——持续互联，无限繁荣”。

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