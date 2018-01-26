白俄罗斯中国留学生举行新春晚会 

新华社明斯克１月２６日电（记者魏忠杰 李佳）２５日晚，白俄罗斯明斯克国立语言大学礼堂内欢声笑语，以“一带一路”建设为主题的中国留学生新春联欢晚会正在热热闹闹地举行。中国驻白俄罗斯大使馆和中资机构代表、白俄罗斯一些高校的师生等参加晚会。

晚会由中国驻白俄罗斯大使馆教育处主办。中国驻白俄罗斯大使崔启明在致辞时说，去年中白两国关系发展快速，今年将继续全面稳定发展，两国教育合作也将取得新的重要成果。

晚会上，中国留学生的二胡、古筝等富有浓郁民族特色的乐器演奏深深感染了现场每位观众；不同风格的中国民歌则唱出了中国万里山河壮美的风姿和丝绸之路千年的历史。白俄罗斯国立文化艺术大学管乐团也在晚会上表演了精彩节目。

明斯克国立语言大学校长巴拉诺娃说，中国留学生举办一年一度的新春晚会有助于增进两国青年间的相互了解。她希望以明斯克国立语言大学近期将设立的中文系为新的起点，继续扩大白中校际交往和学术交流。

据中国留白学生总会主席郭婧介绍，此次中国留学生围绕“一带一路”倡议举办新春晚会，希望借此表达自己的爱国之情，以及愿为中白两国加强“一带一路”合作贡献自己力量的愿望。

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