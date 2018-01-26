中国驻开普敦总领馆提醒中国游客春节假期注意旅行安全

新华网开普敦１月２６日电（记者高原）在春节即将到来之际，中国驻开普敦总领馆２５日发布提示，提醒广大中国游客在开普敦旅游期间注意安全。

提示称，“开普敦是世界知名旅游城市，也是来南中国游客主要目的地。春节将至，我馆谨提醒广大中国游客在开普敦旅游期间注意以下事项，既要享受开普敦美景，也要确保旅行安全”。

一、开普敦社会治安形势不佳，抢劫、偷盗等案件频发，特定区域风险尤其凸显。游客宜避免露富、尽可能使用信用卡交易，避免携带大量现金。

二、选择正规华人旅行社，听从导游安全提醒，按照既定路线行驶，不随意增减项目，不脱团单独活动，晚间不步行外出。

三、足额购买旅行保险，不存侥幸心理。

四、知名海滩及徒步路线也无法确保绝对安全，建议结伴出行，保持必要警惕。

五、谨慎选择攀岩、冲浪等风险较高的户外运动项目。

六、遵守当地法律法规，勿购买象牙、犀牛角等违禁品。

七、南非车辆为右舵左行，车速较快，建议谨慎选择自驾游览。

八、为应对旱情，开普敦已颁布严厉限水令，注意严格遵守当地用水规定，杜绝不当用水行为。

九、关注我馆网站有关旅游安全提醒信息，提高防范意识。

如遇紧急情况，请在确保安全后，及时通过南非当地电话报警（10111），并拨打中国驻开普敦总领馆领保协助电话（0723096634）。

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