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中国驻白俄罗斯大使馆教育处举行新春联欢晚会

2018年01月26日18:44  来源：新华网
 

新华网明斯克１月２６日电（记者魏忠杰 李佳）２５日晚，中国驻白俄罗斯大使馆教育处主办的新春联欢晚会在明斯克国立语言大学礼堂内举行。

晚会上，中白两国各界友好人士齐聚现场，共同迎接即将到来的中国农历新年。

中国驻白俄罗斯大使崔启明在晚会现场发表致辞说，刚刚过去的２０１７年是中华民族伟大复兴这一历史进程中非常重要的一年，在这一年里中白两国关系也得到快速发展。２０１８年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是改革开放四十周年和“一带一路”倡议提出五周年，中白关系将继续全面稳定发展，两国教育合作也将取得新的重要成果。

晚会上，中国留学生们演奏了二胡、古筝等乐器，还演唱了中国民歌。白俄罗斯国立文化艺术大学管乐团也带来了精彩的节目。

明斯克国立语言大学校长巴拉诺娃说，希望两国青年学生通过此类文化活动进一步加强相互了解，推动两国之间更好地开展合作。

据中国留白学生总会主席郭婧介绍，中国留白学生深切感受到，自中国提出“一带一路”倡议后，中白两国各领域合作日益深化。因此，留白学生围绕“一带一路”倡议举办晚会，表达他们愿为中白两国加强“一带一路”合作贡献自身之力的良好意愿。

晚会最后，中国留白学生们合唱《走向复兴》，表达自己对祖国繁荣昌盛的美好祝愿。

(责编：燕勐、袁勃)
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