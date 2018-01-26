中老缅泰第66次湄公河联合巡逻执法圆满完成

新华社昆明1月26日电（杨静、李朋飞）26日，当2艘执法艇顺利靠泊中国关累港，第66次中老缅泰湄公河联合巡逻执法圆满完成。

此次联合巡逻执法历时4天3夜，中老缅泰四方共派出执法艇7艘、执法人员159人，累计航程512公里。巡航编队采取全线联巡、分段联巡、夜间航行等方式，在湄公河关累港至老缅泰交界的金木棉水域开展联合巡逻执法。

行动期间，中方联合老挝133边防连、班相果公安检查站在班相果水域附近开展陆地联合查缉，共检查车辆7辆，人员26名。中缅双方还在缅甸万崩码头开展船艇损害管制科目交流，进一步提升双方执法协作能力。

据了解，巡航期间，编队中方指挥长、云南边防总队李勇副总队长代表中方慰问老缅泰方执法队员，对老缅泰方长期以来在湄公河联合巡逻执法工作上的支持和配合表示感谢，希望各方继续加强务实合作，推动湄公河联合巡逻执法工作取得新突破。

(责编：燕勐、袁勃)