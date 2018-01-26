白宫公布移民改革框架文件

新华社华盛顿１月２５日电（记者刘阳 孙丁）美国白宫２５日公布移民改革框架文件，同意准许与“童年抵美者暂缓遣返”计划相关的约１８０万非法移民入籍，以换取民主党对建造美国与墨西哥之间边境墙的支持。

根据文件，白宫同意为目前“童年抵美者暂缓遣返”计划受益者及符合条件者提供合法身份，并允许他们在未来１０至１２年内获得美国公民身份。白宫估计，由此获得美国公民身份者约１８０万人。

“童年抵美者暂缓遣返”计划又称“追梦人”计划，由美国前总统、民主党人奥巴马于２０１２年签署实施。该计划使得年幼时被父母带入美国的青少年非法移民可免于被遣返并合法获得工作。美国总统特朗普曾下令废止这一计划，引发强烈反对。

此外，根据这份改革框架文件，以后美国公民只可为其配偶和年幼子女担保帮助其入籍美国，不再有为其他亲属担保的资格。文件还认为，“签证抽签制度”不符合美国利益，因为在选取受益人时没有考虑其技能、成就以及对公共安全的考量。

文件还细化了在美墨边境建立隔离墙的方案。下一步，美国国会将就这份文件展开讨论，并起草相应法案。

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