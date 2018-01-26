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中国援助乌干达工业技能培训与生产中心奠基

2018年01月26日14:56  来源：新华网
 

　　新华社坎帕拉１月２５日电（记者张改萍）中国援助乌干达工业技能培训与生产中心奠基仪式２５日在坎帕拉纳曼韦工业园区举行，标志这一两国合作项目正式启动。

　　乌干达总理鲁哈卡纳·鲁贡达和中国驻乌干达大使郑竹强出席仪式，并共同为项目奠基培土。鲁贡达在仪式上宣读了乌干达总统穆塞韦尼的信函。穆塞韦尼表示，工业技能培训与生产中心落成后，将促进乌干达科学技术与人力资本的开发，有助于乌干达实现工业化。

　　郑竹强表示，这一项目是在乌干达落实“中非工业化合作计划”的具体举措，希望中心落成后，能向当地企业介绍现代制造技术，帮助当地青年进行产业培训，解决失业问题，从而促进经济发展。

　　按照规划，这一项目总投资约２亿人民币，预计２０１９年年底竣工。主要建设内容包括教学实训楼、实训和生产车间、行政办公楼、学生和教师宿舍、食堂、多功能厅及配套用房等。

　　这一项目为中国政府无偿援助乌干达的经济技术合作项目，由湖南省建筑设计院有限公司设计，江苏江都建设集团有限公司承建，湖南省建筑设计院有限公司与湖南省华誉建设工程管理有限责任公司组成的联合体负责项目管理。

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)
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