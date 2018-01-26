英国首相达沃斯点赞阿里巴巴助力中小企业发展

当地时间25日，马云同英国首相特蕾莎梅见面，就新型全球化、中小企业发展等议题交流。

人民网讯 英国首相特雷莎·梅25日在瑞士达沃斯世界经济论坛年会上表示，英国支持自由贸易和全球规则体系，并认为应该继续加以推进，确保各方从中受益。

特雷莎·梅在演讲中表示，英国虽然“脱欧”，但将继续成为全球自由贸易的倡导者。离开欧盟后，英国将推动世贸组织谈判取得进展，寻求新的合作伙伴，在全球范围内发展新的双边贸易关系。

谈到技术进步对于经济和社会的影响，她说，亚马逊和阿里巴巴等公司已经成长为全球企业巨头，在数十亿人的生活中发挥着重要作用。

特蕾莎·梅表示，世界贸易组织仍然需要走得更远一些改革自己，以确保它的规则能够赶上全球经济当中的发展进程。虽然亚马逊、阿里巴巴已成为全球巨头，世界贸易组织仍然无法排除电商方面的障碍。在这些领域的进展至关重要重要，因为技术进步对人类发展的各种可能性带来了革命性的影响。我们要在国际的框架之下来确保大家都能够由此获益。

据了解，在演讲之前，特蕾莎·梅还与阿里巴巴董事局主席马云单独会面。特蕾莎·梅表示，她对阿里巴巴的飞速增长印象非常深刻，并称赞阿里巴巴助力中小企业所做的努力。她也期待着诸如阿里巴巴的电子商务平台帮助更多的英国中小企业走出国门。

在两人单独会谈前，特蕾莎·梅还邀请马云、IBM首席执行官罗睿兰，思科首席执行官罗宾斯，西门子公司首席执行官约瑟夫凯撒等，探讨让科技更好普惠人民的生活，并推动科技同英国传统工业更好结合。

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