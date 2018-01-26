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第113届纽约船只展开幕 高新科技带动行业增长

2018年01月26日13:46  来源：新华网
 

　　第１１３届纽约船只展２４日在纽约曼哈顿的贾维茨展览中心开幕，为期５天的展会将展出游艇、钓艇、竞速艇、水上运动艇等超过４００艘各式船只。

　　据业内人士介绍，纽约市船只行业的销售额已连续６年上涨，而高新科技的引入给行业增长带来强劲动力。作为本届展会的亮点之一，ＶＲ（虚拟现实）技术的应用受到较高关注。通过配套的ＶＲ设备来学习船只驾驶技术，既高效又安全，给船只驾校的授课注入了新活力。

　　首次亮相的水陆两栖车也是展会的焦点之一，这种车辆能在１５秒内从行驶的车辆变成航行的船只。此外，展览主办方还邀请参观者登上纽约消防局的消防船，由消防员介绍水上消防的心得体会。

　　据介绍，２０１６年美国注册的船只达到约１１９０万艘，全年与船只相关的消费达３６０亿美元，并且有望在２０１７年实现３％的消费增长。纽约州是美国排名第六的船只消费市场。（记者 黄和逊 周飒昂）

(责编：饶竹青(实习生)、刘洁妍)
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