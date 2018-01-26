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中国代表强调“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的正确出路

2018年01月26日13:43  来源：新华社
 

　　中国常驻联合国副代表吴海涛２５日在安理会巴勒斯坦问题公开辩论会上强调，“两国方案”是政治解决巴勒斯坦问题的正确出路。

　　吴海涛说，巴勒斯坦问题是中东问题的核心，是中东和平的根源性问题。当前，巴以局势依然脆弱，矛盾十分尖锐，加沙地区人道主义形势严峻。中方呼吁安理会和国际社会保持团结，增强紧迫感，推进巴勒斯坦问题政治解决，这符合巴以人民的根本利益，也是地区和世界人民的共同期盼。

　　吴海涛说，“两国方案”是政治解决巴勒斯坦问题的正确出路。国际社会应坚持以联合国有关决议、“土地换和平”原则和阿拉伯和平倡议等为基础，加大推动恢复谈判努力，通过对话协商，早日实现巴勒斯坦问题的全面、公正和持久解决。中方坚定支持和推动中东和平进程，支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，支持建立以１９６７年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的、独立的巴勒斯坦国。中方这一立场不会改变。

　　吴海涛还说，耶路撒冷问题复杂敏感，关系到巴勒斯坦问题解决的基础。中方主张，耶路撒冷地位问题应由有关各方通过最终地位谈判解决，这是国际社会根据联合国有关决议等政治法律文件形成的共识。他说，耶路撒冷是不同民族和宗教的共同家园，巴以双方需要尊重彼此生存权利，避免采取导致局势进一步恶化的行动。

　　吴海涛呼吁国际社会继续为巴勒斯坦难民提供人道主义援助，加大对联合国巴勒斯坦难民救济工程处和黎巴嫩、约旦、叙利亚等巴勒斯坦难民接收国的支持，缓解其难民救济压力。

(责编：饶竹青(实习生)、刘洁妍)
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