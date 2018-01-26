报告显示：南非猎杀犀牛现象未得到遏制

南非环境部长莫莱瓦２５日提交报告说，２０１７年南非共有１０２８头犀牛遭猎杀，虽然比上年减少２６头，但偷猎犀牛的势头并未得到根本遏制。
报告显示，地处南非东北部的克鲁格国家公园是猎杀犀牛的重灾区，仅去年就损失５０４头犀牛。２０１６年，该园区共有６６２头犀牛遭猎杀。
莫莱瓦表示，虽然与前一年相比克鲁格国家公园内去年被猎杀的犀牛数量下降了２４％，但在夸祖卢－纳塔尔省、北开普省、姆普马兰加省、自由州省和西北省，死于非命的犀牛却呈上升趋势。
据介绍，去年执法部门共逮捕５０２名涉嫌偷猎者及１６名走私人员，缴获１６８．４６公斤犀牛角。被捕人员主要来自南非、津巴布韦、肯尼亚和一些东南亚国家。此外，还逮捕了２１名涉嫌参与犀牛角走私的南非政府官员。
莫莱瓦说，针对盗猎集团不断变换的作案手段，南非政府已采取相应措施，包括为执法部门配备先进设备和加强国际合作等，以遏制猎杀犀牛的势头。
南非是犀牛的主要栖息地，全球８０％以上的犀牛生活在这里。据南非环保组织提供的数据，过去１０年里，南非有超过７０００头犀牛惨遭猎杀，现存犀牛数量已不足两万头。
南非政府警告说，如果不采取更有效的保护措施，南非犀牛可能在２０２６年前灭绝。（记者 高原）
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