中国国际进口博览会将拓宽德企入华大门

中国商务部、中国国际进口博览局和德国工商大会２５日在德国慕尼黑市联合举办中国国际进口博览会路演。与会上百位中德政商界人士一致认为，博览会将为德国企业进入中国市场打开更加宽广的大门。

中国商务部欧洲司副司长翟谦在致辞中向与会嘉宾介绍了将于今年１１月在上海举行的首届中国国际进口博览会的情况。他说，中国国际进口博览会是世界上第一个以进口为主题的国家级博览会。通过举办进口博览会，中国将为世界各国展示国家发展成就，开展国际贸易合作，打造开放型的国际合作平台，为推动经济全球化深入发展、构建开放型世界经济和构建人类命运共同体创造条件。

翟谦说，德国经济在欧盟占有举足轻重的地位，德国的工业基础雄厚，企业发展成熟，本次路演招商成果非常好，多家德国上市企业已经确认参展。

中国驻慕尼黑总领事毛静秋表示，中国举办进口专题博览会，既为世界各国扩大对华出口提供了新的机遇，也为各国彼此之间开展国际贸易、分享合作商机搭建了平台。这表明了中国主动向世界开放市场的真诚意愿，展现了中国积极推动经济全球化的大国担当。

慕尼黑市所在的巴伐利亚州是德国经济最发达的联邦州之一，巴伐利亚州与中国山东省和广东省建立了友好省州关系。巴伐利亚州经济部代表加布丽埃莱·芬克表示，中国与巴伐利亚州合作历史悠久，博览会的举办将有利于双方建立更加密切的联系，巴伐利亚州愿与中方共同展望未来。

德国工商大会东亚事务处处长薇拉·菲利普斯说，博览会将给德国参展商带来诸多机遇，让他们可以结识到中国各个层面、各个行业的潜在客户，便于今后更好地了解和进入中国市场。德国工商大会将尽最大努力，支持并协调德国企业在博览会上取得最佳表现。（记者 朱晟）

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