在冬季达沃斯论坛召开期间，广州在当地首次以“广州与世界的对话”为主题举办了2018广州国际传播年达沃斯推介会，宣布广州国际传播年推介计划正式启动。

“凡益之道，与时偕行。”2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。广州将2018年作为城市形象国际传播年，是广州扩大《财富》全球论坛效应、进一步提高国际知名度和影响力的重要举措，也对广州增强全球资源配置能力、加快构建开放型经济新体制意义重大。

“广州之夜”在夏季达沃斯惊艳亮相，广州城市形象宣传片“霸屏”纽约时代广场，广州《财富》全球论坛吸引世界目光……近年来，广州不断提高城市形象国际传播的主动性，助推“广州故事”强势扬帆出海，以去年的《财富》全球路演为例，广州成为《财富》全球论坛所有承办城市中第一个进行精细化、精准化全球路演策划和实施的城市，13场推介会覆盖近10亿人，在全球范围内掀起了一阵阵广州热。这些努力为广州开展城市形象国际传播积累了经验，历练了队伍，为办好2018广州国际传播年、推动城市品牌走向世界打下了深厚的基础。

推动广州城市品牌走向世界，要进一步开拓传播渠道。增强城市形象的国际传播力，资源、渠道至关重要。广州要做好前瞻性的战略铺排，高标准谋划建设国际交往中心三年行动计划，打造更多国际交流合作平台；广州要用好2018中国广州国际投资年会、2018年世界航线发展大会等国内外高端国际会议平台，整合国际友好城市、友好港口等资源，在加强商贸交流的基础上，在文化“走出去”、全域旅游等方面拓展新空间；广州还要借鉴《财富》全球论坛路演的经验，更为主动地加强与境内外主流媒体合作，不断向社交媒体借力，搭建全方位、立体化的传播格局，切实提升国际传播能力。

推动广州城市品牌走向世界，要不断创新表达。国际传播作为一种跨文化的信息交流，在传播过程中往往面临着语言、文化、风俗、接受习惯等方面的差异。做好城市形象国际传播，要尊重国际传播规律，不断提高用国际语言讲好广州故事的能力。在传播内容上，要更多地考虑国际受众的需求和关注点，比如通过不可复制、高辨识度的广州生活方式展示城市魅力。在传播形式上，要着力提高感染力，以贴近受众的表达方式让更多人关注、向往，形成情感认同，比如广州城市形象宣传《花开广州·盛放世界》不着一字，以广州传统民乐贯穿，通过视听语言让人印象深刻；要着力提高互动性，尝试在“广州过年 花城看花”的基础上开展更多体验式的城市形象宣传活动，邀请外国友人深度体验广州，感受广州的魅力与风采。

推动广州城市品牌走向世界，要持续加强人才队伍建设。城市的国际传播能力需要以人才为支撑。在去年的《财富》全球路演中，一支执行力强、能力出众的路演团队给国外企业家及媒体留下了深刻印象。办好2018广州国际传播年，进一步推动城市品牌走向世界，对广州国际传播团队提出了更高要求。广州要做好人才培育，通过组织出国学习、访问、工作交流等方式更好了解国外受众的思维模式，提升国际传播针对性；同时大胆聘用外国雇员，加快培养一批既精通国际传播又懂广州发展、风土人情的国际团队，从而更好地贴近国外受众，突出广州特色，取得更好的传播效果。

“山积而高，泽积而长”。城市形象的塑造和国际传播，是一项持续而漫长的工作。期待广州不断拓宽传播渠道，整合传播资源，创新传播方式，提高传播质量，让世界知广州、懂广州、爱广州，让实力广州、活力广州、魅力广州、幸福广州、美丽广州闪耀世界舞台。（广州日报评论员 夏振彬）

(责编：朱欣(实习生)、常红)