叙利亚反对派将在新一轮和谈期间决定是否参加索契谈判

新一轮叙利亚和谈２５日在奥地利首都维也纳召开。叙利亚反对派在会议开始前表示，将在此次和谈期间决定是否参加即将在俄罗斯索契举行的叙利亚全国对话大会。

由于叙利亚政府及反对派拒绝直接进行谈判，联合国秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉当天分别与双方进行了会谈。会谈将就叙利亚新宪法的相关问题展开讨论，计划将持续两天。反对派代表２４日表示，将在此次谈判期间决定是否参加索契的和谈。

２０１６年年初以来，在联合国主导下，叙利亚政府和反对派代表已在日内瓦举行了八轮和谈，但均因分歧严重几无进展。据联合国统计，持续６年多的叙利亚冲突已造成３３万人死亡，全国一半人口流离失所，１３５０万人需要人道主义救援。

此前，为推动叙利亚问题日内瓦和谈和叙国内和平进程，俄罗斯、土耳其和伊朗三方倡议召开叙利亚全国对话大会。会议计划于本月２９日和３０日在俄罗斯南部城市索契举行。（记者 王腾飞）

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