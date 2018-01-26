服务金砖国家合作 思考南南合作未来

中共中央对外联络部研究室主任 栾建章

人民网北京1月26日电 2017年，我国成功举办金砖国家领导人厦门会晤，“金砖中国年”开启了金砖国家合作的全新十年。一直以来，金砖国家智库合作自觉走在各领域合作前列，脚步扎实、方向清晰，成为了金砖国家合作的重要组成部分，为促进各国交流互鉴、夯实战略互信、深化务实合作做出了重要贡献，工作努力和成效得到了金砖各国领导人的充分肯定。

近日，记者从中共中央对外联络部获悉，金砖国家智库合作中方牵头单位——金砖国家智库合作中方理事会将于2018年1月31日-2月1日在对外经贸大学举办中方理事会2018年年会暨万寿论坛。对此，我们专门采访了中方理事会秘书长——中联部研究室主任栾建章。

人民网：我们注意到金砖国家智库合作中方理事会于2017年1月成立，本次年会应该算是第一次正式的全体会议。我们理解应该具有特殊而重要的意义。由于成立时间较短，大家对中方理事会还不太了解，能否简要介绍一下中方理事会的基本情况和举办本次年会的相关考虑？

栾建章：中方理事会由中联部发起设立，虽然成立时间较短，但中联部作为金砖国家智库合作的中方牵头单位，从2008年开始就一直协调组织国内智库学者积极参与金砖国家智库交流合作。金砖国家成立以来，金砖各方均展现出了推动合作深入发展的强烈政治意愿，金砖国家合作领域不断拓展，合作内容不断深化，合作机制不断完善。随着金砖国家合作的不断发展，合作对获取智力支持和推动知识分享的需求不断扩大，各方对通过深化智库合作带动共同发展的作用满怀期待。2017年，中国成为金砖国家主席国，为更好地整合国内研究力量，服务金砖国家合作，充分体现和发挥中方在推动金砖国家智库交流合作中的作用，我们联合了国内63家高校、研究机构以及企事业单位成立了中方理事会，覆盖了政治安全、贸易金融、教育文化、医药卫生、网络科技等多个领域，主要负责并参与金砖国家合作框架下二轨对话交流与合作。

中方理事会属于非法人社会团体，更准确地讲，它属于一种工作机制和平台。目前，中方理事会有65名理事，理事长由中联部副部长郭业洲担任，副理事长分别由国家开发银行、中国人民大学、北京师范大学、对外经贸大学、华东政法大学、四川外国语大学、广东工业大学等单位有关负责同志担任。未来，我们将继续敞开大门，吸纳新的国内智库和学者成为理事单位和理事，热诚欢迎愿意致力于参与金砖国家和发展中国家研究与交流的单位加入我们的事业，贡献自己的力量。

如您所言，此次中方理事会年会确实非常重要。我们希望通过开好此次会议，对中方理事会2018年及今后一个时期的发展做出清晰明确的事业规划。所有副理事长和理事相聚北京，就是想通过集思广益、群策群力，在培养国内智库对金砖国家和发展中国家的研究兴趣、研究能力和研究人才，促进智力资源的内外流动，向世界展现中国思想魅力等方面力争办成一些实事，真正达到“一张蓝图绘到底，撸起袖子加油干”的效果。届时，对具体的工作，理事们都会表达自己的看法。会后，我们会认真梳理大家的意见，最终形成一个工作台账，然后一一落实，逐步把我们的工作做得更有实效和更具影响。

人民网：我们发现此次活动虚实结合，年会后还要召开学术研讨会——“万寿论坛”。在邀请人员范围上，两场活动有何区别，为何中方理事会要以“万寿论坛”名义举办研讨会？

栾建章：本次万寿论坛将于2月1日举行，论坛的主题是“新时代的中国与新型南南合作”。上午是开幕式和全体大会，下午将分别围绕“南南合作：创新与发展”、“南南合作与金砖合作”，“南南合作与治国理政经验交流”、“南南合作与‘一带一路’建设”举行四场分论坛。论坛参会人员范围更广，除了全体中方理事会理事外，我们还邀请到了国内政界、学界、商界长期参与和研究南南合作的人士。值得一提的是，埃塞俄比亚驻华大使伯哈内先生也会前来同我们分享他对南南合作和中埃合作的观点看法。我们估计届时将有180名各界代表与会。

“万寿论坛”是中联部于2016年发起主办的国际交流与对话平台，旨在邀请中外政党政要、智库学者、民间社会组织代表围绕构建人类命运共同体和建设美好世界、新型南南合作、政党政治、治国治党经验、国际地区热点问题、社会政治思潮等主题进行坦诚对话和观点碰撞，促进各方思想交流和战略沟通，以更好地推动中国与世界的相互了解和互学互鉴。创立两年来，“万寿论坛”始终致力于讲好中国故事、增进中外理解、推动智识分享，得到了外国政党政要和国内外专家学者的广泛认同。中方理事会以“万寿论坛”名义举办研讨会，就是想让中方理事会这一工作平台和万寿论坛这一交流平台发生密切联系，更充分地呈现中方理事会的思想智慧，更有效地放大思想交流的品牌效应，从而进一步提高活动的参与面、激发思想的活跃度、扩大交流的影响力。届时，各界精英将齐聚对外经贸大学，交流自己的观察思考，展示自己的研究成果。我们期待会中碰撞出的智慧火花能够引发大家对“新时代的中国与新型南南合作”的深入思考。我们热烈欢迎包括人民网在内的国内媒体前来采访报道，相信不会让大家失望。

人民网：您在刚才的介绍中已提到了此次万寿论坛的主题——“新时代的中国与新型南南合作”。能否请您简要介绍一下选择这一主题的相关考虑？

栾建章：经过六十余年的发展，南南合作如今在参与主体、价值理念、合作内容、合作形式等方面都呈现出了新的特点，成为了发展中国家彼此扶携前行，破解发展难题，实现自主发展的重要途径。当前，新兴市场国家合作，尤其是金砖国家合作一直保持着良好势头，取得了丰硕成果，为南南合作带来了新的机遇和呈现了新的路径。同时，由于受到和平赤字、发展赤字、治理赤字的困扰以及发展中国家自身能力的限制，南南合作也面临诸多挑战。习近平总书记明确指出：“无论发展到哪一步，无论国际风云如何变幻，中国都永远做发展中国家的可靠朋友和真诚伙伴。这是中国对外政策的基础，过去、现在、将来都不会改变。”作为世界上最大的发展中国家，中国始终把自身的命运同发展中国家的命运联系在一起，始终把实现同发展中国家的共同发展作为自己的政策目标和历史使命。随着中国特色社会主义已进入新时代，中国与世界的关系正在发生历史性变革。同以往任何时候相比，中国都更有能力、更有信心帮助发展中国家提升国内发展能力、塑造国际发展环境、完善彼此合作机制，为南南合作注入更大的活力、制造更强的动力、提供更佳的路径、开辟更广的空间。我们认为，现在有必要结合形势的发展变化，对南南合作本身，特别是中国与南南合作的关系进行深入的研究。我们希望此举能激发国内各界对南南合作的关注和中国参与南南合作的研究。

(责编：杨牧、常红)