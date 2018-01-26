入世16年与世界分享中国机遇(锐财经)

1月25日，商务部召开新闻发布会，介绍了2017年我国参与“一带一路”经贸合作的情况，并就中国加入世界贸易组织以来的对外开放、当前经贸形势等问题作出回应。

“一带一路”结硕果

“2017年，我国‘一带一路’建设进入全面务实合作的新阶段。”商务部新闻发言人高峰这样说道。这一年，首届“一带一路”国际合作高峰论坛成功召开，“一带一路”经贸合作也取得丰硕成果。

一大体现是贸易投资合作的继续深化。2017年，我国与“一带一路”沿线国家贸易额7.4万亿元人民币，同比增长17.8%，增速高于全国外贸增速3.6个百分点。我国企业对“一带一路”沿线国家直接投资144亿美元，在“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额1443亿美元，同比增长14.5%。

东非铁路网起始段肯尼亚蒙内铁路竣工通车；中老铁路首条隧道全线贯通；中泰铁路一期工程开工建设；匈塞铁路、卡拉奇高速公路等项目进展顺利。这一年，许多重大项目扎实推进。中国—白俄罗斯工业园、埃及苏伊士经贸合作区等也成为“一带一路”经贸合作的典范。

此外，中国与格鲁吉亚、马尔代夫签署自贸协定，与摩尔多瓦、毛里求斯正式启动自贸协定谈判，自贸区建设取得突破。南南合作与发展学院、“共筑援助之桥畅通‘一带一路’”行动等，则为相关国家的发展提供力所能及的援助。

中央财经领导小组办公室主任刘鹤在世界经济论坛2018年年会上的致辞中表示，“共建‘一带一路’倡议源于中国，但‘一带一路’建设的机会和成果属于世界，我们要通过打造互联互通的物理条件和人文环境，扩大全球有效需求，巩固全球经济复苏的总体态势。”

中国“入世”添机遇

不过，近日美国贸易代表办公室却发布报告称，加入世界贸易组织未能让中国市场更加开放、更以市场为导向，中国离市场经济越走越远。

高峰说，“我们认真地分析了这份报告，其中很多观点罔顾事实、颠倒黑白，甚至与美方以前的报告自相矛盾，具有明显的保护主义、单边主义的色彩，中方坚决反对。”

实际上，自加入世贸组织以来，中国的关税总水平已经从15.3%下降到9.8%；制造业的准入限制与加入之初相比减少了50多条；服务业160个部门当中，中国加入时承诺开放100个部门，目前已在不同程度上开放将近120个部门。中国已经成为54个世贸组织成员的前三大货物出口市场，还将于今年11月举行中国国际进口博览会，进一步对世界开放市场。

单就中美之间的进出口来看，在中国加入世贸组织的16年里，美国对华货物出口增长了500%，远高于同期美国对全球出口90%的增长。中国从美国的第八大出口市场跃升为第三大出口市场。

“可以看出，包括美国在内的世贸组织成员，从中国加入世贸组织中分享了中国机遇，各成员得到了共同的发展。”高峰说，我们认为，真正、合理的市场经济应该是市场在资源配置中起决定性作用、适合各自国情的经济体制，不是以个别国家的标准强加于人的经济体制。

对话合作化解矛盾

近日美国对光伏产品和大型洗衣机发起的全球保障调查也引起广泛关注。商务部贸易救济调查局局长王贺军日前就此发表谈话指出，这是美国对贸易救济措施的滥用。中方将与其他世贸成员一道，坚决捍卫自身的正当利益。

对于备受瞩目的中美经贸关系，高峰再次重申，“合作是中美双方唯一正确的选择。中方合作与对话的大门始终是敞开的。我们希望中美贸易摩擦不会升级，双方能以建设性的方式，妥善化解矛盾，推动务实合作。”

放眼全球，经贸摩擦也时有发生。据统计，2017年，我国产品共遭遇来自21个国家和地区发起的75起贸易救济调查，涉案金额总计110亿美元。我国仍然是全球贸易救济调查的最大目标国。不过与2016年相比，案件的数量和金额分别下降了37%和23%。

高峰指出，今年我国面临的贸易摩擦总体形势可能依然会比较严峻。个别经济体贸易投资政策的不确定性，特别是表现出来的保护主义、单边主义的倾向，可能会加重各经济体对全球贸易投资环境的担忧，甚至引发贸易救济措施的连锁反应。

“贸易摩擦在所难免，关键是要通过对话与合作，妥善化解矛盾，将冲突的风险转化为产业合作的动力，共同推动全球贸易投资向更加开放的形势发展，构建开放型的世界经济。”高峰说。（记者 李 婕）

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