“欢乐春节”巡演走进塞浦路斯

在中国传统新春佳节即将到来之际，中国南京市歌舞剧院1月24日在地中海岛国塞浦路斯举行“欢乐春节”巡演，为现场500多名华侨华人和当地民众带来一场中国文化盛宴。
当晚在塞浦路斯南部海滨城市利马索尔的演出具有浓郁的中国传统文化特色。中国艺术家精心表演了少数民族组舞《欢乐颂》、细腻唯美的舞蹈《小城雨巷》、玄妙莫测的魔术《见证传奇》和川剧变脸等十多个节目。整场演出精彩纷呈，掌声不断。
中国驻塞浦路斯大使黄星原说，过去一年，党的十九大胜利召开，“一带一路”建设成果丰硕，中塞关系也是百尺竿头更进一步。今年中国迎来改革开放40周年，希望通过“欢乐春节”等各种形式的活动，为两国友好交流合作打造新亮点，推动中塞关系迈上新台阶。（记者 张章）
让思想之光引领世界前行之路 又是一个声音交汇的“时节”。1月23日至26日，世界经济论坛2018年年会在瑞士达沃斯小镇举行，以“在分化的世界中打造共同命运”为主题，聚焦在地缘战略竞争加剧背景下国际合作的意义。“今年论坛的主题延续了习近平主席去年出席论坛年会时论述的‘构建人类命运共同体’理念。”世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布之言，将人们的视线转向习近平主席2017年在瑞士两个具有世界级分量的蕞尔之地留下的深深印记—— 【详细】