“欢乐春节”巡演走进塞浦路斯

在中国传统新春佳节即将到来之际，中国南京市歌舞剧院1月24日在地中海岛国塞浦路斯举行“欢乐春节”巡演，为现场500多名华侨华人和当地民众带来一场中国文化盛宴。

当晚在塞浦路斯南部海滨城市利马索尔的演出具有浓郁的中国传统文化特色。中国艺术家精心表演了少数民族组舞《欢乐颂》、细腻唯美的舞蹈《小城雨巷》、玄妙莫测的魔术《见证传奇》和川剧变脸等十多个节目。整场演出精彩纷呈，掌声不断。

中国驻塞浦路斯大使黄星原说，过去一年，党的十九大胜利召开，“一带一路”建设成果丰硕，中塞关系也是百尺竿头更进一步。今年中国迎来改革开放40周年，希望通过“欢乐春节”等各种形式的活动，为两国友好交流合作打造新亮点，推动中塞关系迈上新台阶。（记者 张章）

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