达沃斯论坛的两个关键词(望海楼)

1月23日至26日，世界经济论坛2018年年会在瑞士达沃斯举行，主题为“在分化的世界中打造共同命运”。此次论坛突出了两个关键词：分化与合作。前者描绘了当今世界的一个突出特征，后者点明了各国应对世界难题的必由之路。

论坛创始人兼执行主席施瓦布教授多次谈到此次论坛主题的选择，主要有两层意思。一是当今世界处于分化之中，国家之间地缘战略竞争加剧，社会内部分歧加深，包容性发展和世界资源保护不力，现有多套全球治理体系同时面临着失灵风险。二是面对极为严峻的全球性挑战，各国比以往任何时候都更要协调一致、通力合作，巩固国家之间的共同利益，建立新的合作模式，而这样的合作必须排除狭隘的利益观，必须建立在人类共同命运的基础之上。

正如施瓦布之言，“今年论坛的主题延续了习近平主席去年出席论坛年会时论述的‘构建人类命运共同体’理念。”中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤出席达沃斯世界经济论坛2018年年会并发表致辞时说，去年习近平主席在达沃斯发表著名演讲，受到国际社会的普遍欢迎。一年来中国积极落实习近平主席倡议，用实际行动推动经济全球化进程。

如何应对世界“分化”，各国主张和做法同样“分化”明显。特别是对经济全球化，有的视为“阿里巴巴的山洞”，认为“自由的国际经济秩序”是从“山洞”里取出的灵丹妙药；有的视为“潘多拉的盒子”，要以贸易保护主义和民粹主义作为工具加以遏阻。习近平明确指出，“经济全球化确实带来了新问题，但我们不能就此把经济全球化一棍子打死，而是要适应和引导好经济全球化，消解经济全球化的负面影响，让它更好惠及每个国家、每个民族。”鉴此，合作构建人类命运共同体，对一个分化的世界来说具有重大的现实意义。

当前，世界经济形势出现了一些亮点，除了中国经济继续保持稳定增长外，欧美及很多发展中国家经济呈现回暖向好趋势，但全球增长后劲不足、全球经济治理滞后、全球发展失衡这三大深层次突出矛盾依然存在，世界政治、安全、生态等很多方面风险令人担忧。根据世界经济论坛不久前发布的《2018年全球风险报告》，59％的受访者认为风险会增加，仅有7％的人认为会下降。美国因素，特别是特朗普政府的内外政策被国际舆论广泛认为加剧了人们的担忧。今年，特朗普已宣布出席论坛并在论坛闭幕式上发表演讲，他人尚未到，但“美国优先”与“多边主义”“全球主义”对垒的场景已经出现。

真理越辩越明。分化的世界，需要的是协调与合作，而不是以邻为壑，零和博弈。在开放与封闭、合作与冲突、变革与守旧之间，中国的选择明确而坚定。中国旗帜鲜明坚持多边主义，坚持自由贸易体制，反对保护主义，建设开放型世界经济，促进全球治理体系的健康运行。中国正以实际行动推动经济全球化朝着开放、包容、均衡、普惠、共赢的方向发展，包括加强产权保护，促进公平竞争，放宽金融业市场准入，主动扩大进口，积极推进“一带一路”建设。

中国已决定从今年开始每年举办国际进口博览会，这在世界大国当中恐怕是一个没有先例的创举，表明中国愿意打开市场，与世界分享中国的发展机遇。面对一个分化的世界怎么办，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体，是中国的答案，也是中国的实践和担当。

家家有本难念的经。在分化的世界中，只有合作才是真经。（作者 华益文）

(责编：饶竹青(实习生)、刘洁妍)