米勒团队问话美中情局局长 希望问话特朗普？

美国全国广播公司24日报道，美国中央情报局局长迈克·蓬佩奥接受了主持“通俄”调查的特别检察官罗伯特·米勒团队问话。

这篇报道没有提及蓬佩奥何时接受问话。一名熟悉“通俄”调查的人士告诉全国广播公司，蓬佩奥是詹姆斯·科米去年被解除联邦调查局局长一事的“次要证人”。

去年5月，美国总统唐纳德·特朗普解除时任联邦调查局局长科米的职务。这之前，科米领导联邦调查局的“通俄”调查。一些美国国会议员呼吁调查特朗普解职科米是否属于妨碍司法。

去年5月晚些时候，美国司法部任命米勒为特别检察官，调查特朗普的总统选举竞选团队与俄罗斯政府“串通”嫌疑。特朗普一直坚称没有所谓“通俄”一事。

全国广播公司还报道，米勒团队有望于1月底之前问话特朗普竞选团队成员、前白宫首席战略师斯蒂芬·班农。

美国司法部23日证实，司法部长杰夫·塞申斯上周接受米勒问话数小时。特朗普当天告诉媒体记者，对塞申斯被问话，他完全不担心。

美国《华盛顿邮报》当天晚些时候报道，米勒希望在几周内问话特朗普。（吴宝澍）【新华社微特稿】

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