习近平送给全人类的一份厚礼

这是在瑞士达沃斯拍摄的第四十八届世界经济论坛年会现场。（新华社发）

被冰雪覆盖的瑞士小镇达沃斯再次成为全球瞩目的焦点。

1月23日至26日，世界经济论坛第48届年会在这里举行，中国在全球经济治理中的地位与作用再度成为各方关注的热点，尤其是一年前习近平主席在达沃斯和日内瓦的两场演讲，使“人类命运共同体”的思想在全球范围形成强大感召力。而今年达沃斯论坛的主题“在分化的世界中打造共同命运”，则堪称习近平主席去年演讲主题的延伸和传承。

舆论纷纷指出，一年过去了，习近平主席的讲话依然激荡世界。构建人类命运共同体已成为全球共识，获得全球认同，持续为变革中的全球治理模式、构建中的全球公平正义的新秩序提供中国方案与中国智慧。

习近平主席的演讲至今激荡世界

去年年初，习近平主席先后在瑞士达沃斯和日内瓦发表了两场主旨演讲，以中国理念之光，照亮了人类发展前程，谱写出了“人类命运共同体”的精彩华章。

时隔一年，达沃斯论坛再度召开，习近平主席去年的演讲热度持续至今。习近平主席的演讲，在引导国际舆论正确看待经济全球化方面发挥了巨大影响力。英国伦敦经济与商业政策署前署长罗思义这样指出。

“每个人都很欣赏中国关于全球化的主张和承诺。”世界经济论坛主席施瓦布评价说。在1月17日刊登于人民日报的题为《开放的中国，带给世界更多机遇——习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式上的演讲依然激荡世界》的文章中，引用了施瓦布的这句话。文章还指出，在英国剑桥大学政治与国际关系学院资深研究员马丁·雅克看来，美国对外政策的变化让世界对中国在全球问题上的立场和主张充满兴趣。在逆全球化声浪中，全球特别是欧洲人从未如此热切地渴望倾听一位中国领导人的演讲，“习近平主席演讲的主要观点迅速传遍世界，并被视为对经济全球化的标准界定，将之称为新的全球共识也毫不为过”。

1月25日，人民日报发表长篇述评《让思想之光引领世界前行之路》。文章指出，2017年年初，习近平主席分别在达沃斯和日内瓦发表的两篇主旨演讲，顺应世界发展大势，反映世界人民心声，在全球范围形成强大感召力。一年来，被誉为“世界经济风向标”的达沃斯论坛，持续释放出“构建人类命运共同体”的话语风向；联合国舞台上，“构建人类命运共同体”理念一次次被写入重要决议之中。令世人同感欣慰的是，在“世界怎么了、我们怎么办”的普遍困惑面前，中国理念之光，照亮人类发展前程。

中国日报网日前发表文章：《（老外谈）一年后，回望中国在达沃斯许下的承诺》，这篇由世界经济论坛循环经济倡议项目专员詹姆斯·彭宁顿撰写的文章指出，“过去12个月，习近平主席在演讲中提及的主题似乎指引了中国主要政策走向和转型方向。中国在全球事务中扮演更积极的角色，这不仅发人深省，还将继续推动形成一个多极的、多概念的全球体系。”

国际在线发表题为《达沃斯：“中国声音”影响力不断扩大》的文章，指出本届达沃斯论坛的主题是：“在分化的世界中打造共同命运”，这是习近平主席2017年1月在日内瓦万国宫主旨演讲的回响和延续。当时，习近平主席就人类共同面临的风险与挑战，提出了解决问题的“中国方案”。一个月后，“构建人类命运共同体”写入联合国决议，这一理念得到广大会员国的普遍认同。

中国理念风靡世界

1月24日，中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤在达沃斯论坛上发表演讲，重申了习近平主席的主张，并解读了中国的经济政策。刘鹤指出，面对气候变化、技术进步双刃剑和恐怖主义等全球性挑战，没有哪个国家能够独自应对。我们应当跳出局限性，加强战略思维，增进相互谅解、包容、信任，更加理性务实地进行合作，积极推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体，只有这样才能走向繁荣的彼岸。

对于刘鹤的演讲，多家媒体及时跟进，在网上进行滚动报道，有的还及时解读。

24日晚，微信公号“长安街知事”发表文章《政治局委员的特别演讲，成为全球焦点》。文章指出，刘鹤的演讲结束后，会场响起持续不断的掌声。而该公号进一步发现，早在刘鹤演讲开始之前，就已有多位与会者“翘首以盼”了。邀请刘鹤出席本届达沃斯论坛的施瓦布说，刘鹤在达沃斯发表演讲将是一个“非常重要的时刻”；世界经济论坛大中华区首席代表艾维德也表示，与会人士对于能听到他的演讲热情高涨，“我们已经接到了很多要求安排会晤的请求”。这篇文章刊出1个小时之后，阅读量突破了1.7万次，网友“陈柏亦”留言说：“为世界经济把脉。”

微信公号“政知道”也在24日晚发表文章《刘鹤在瑞士说了一句很重要的话》，文章开篇即指出，“在世界的期待下，刘鹤亮相并开口讲述了中国经济。”文章对刘鹤的演讲进行了详细分析。网友“张维先”留言说：充满期待！

微信公众号“前沿观察”在刘鹤演讲结束不久即推出快速解读《刘鹤在达沃斯讲话透露的重要信息》，从语气和神态观察，到讲话的内容，逐一展开剖析，列出了十个方面的分析。

网友“156****8835”在留言中评价说：“思路清晰，逻辑强，赞！”

24日这天，除了刘鹤的演讲外，还举行了多场与中国有关的活动，众多媒体也都及时跟进了报道。

微信公号“中国日报双语新闻”发表文章《达沃斯论坛开幕啦，今年规模创下历史之最，盘点参会的中国大佬们》，其中盘点了刘鹤、金立群、马云、刘强东等将出席达沃斯论坛的中国代表。

关于中国企业在达沃斯论坛期间有关活动的报道，也受到网友的热切关注。

《马云从容搭台 中国文化惊艳达沃斯》，来自人民网浙江频道的这篇文章，得到不少网友关注。文章指出，汇聚全世界目光的达沃斯论坛，1月23日晚被一抹亮眼的中国元素点燃，阿里巴巴举办了一场中国文化盛宴，阿里巴巴董事局主席马云变身为一名文化交流使者，从哲学层面阐释了东西方文化的异同。尽管当日是达沃斯官方的晚宴时间，而且交通严重拥堵，但众多嘉宾还是选择参加阿里巴巴举办的中国文化盛宴，期待从文化角度理解中国的经济奇迹。很多政要、商业领袖都是走路来参加。

中国智慧启示世界

构建人类命运共同体的理念，源于中国，属于世界，是中国与世界的交响协奏。这一饱含东方智慧与天下情怀的理念，具有强大的感召力，国际社会同声相应、相向而行，携手为命运与共的人类未来谱写壮美乐章。

央视网发表报道指出，施瓦布教授对今年论坛的主题进行了解释。他说，一方面，在当今世界，越来越多的国家和经济体基于不同的利益而采取竞争立场；另一方面，在一些国家内部，社会也因遭受不稳定因素影响而产生分化。为了弥合这些分化，决策者应寻找共同的利益，从而应对全球共同的挑战。今年论坛的主题“在分化的世界中打造共同命运”，延续了习近平主席去年出席论坛时提到的“构建人类命运共同体”的理念。

“海外学者惊叹，中国智慧启示全世界，中国方案推动全世界，中国贡献繁荣全世界。”24日起，人民网推出系列特稿，解读世界为何青睐“人类命运共同体”。其中，第一篇特稿指出：凡益之道，与时偕行。人类命运共同体理念是中国智慧的结晶，承载着中国对建设美好世界的崇高理想和不懈追求，更是习近平送给全人类的一份厚礼。

海外网发表文章《从联合国到达沃斯，中国倡议风靡世界》，文章指出，“构建命运共同体”的中国方案已成为全人类共同的目标。中国正以负责任大国的使命和担当，为全球化和世界未来的发展指明正确方向。世界各国应顺应时代的呼声，携手共建命运共同体，使世界在和平发展中变得更加繁荣、包容和美丽。

“历史是勇敢者创造的。构建人类命运共同体思想直面当今世界最重要的问题，为世界发展和人类未来指明了正确方向。”新华社发布的《指引人类进步与变革的力量——记习近平主席在瑞士发表人类命运共同体演讲一周年》的文章指出：深邃智慧的中国理念，必将穿透迷雾，直抵人心。共赢共享的中国行动，必将凝聚广泛力量，实现共同梦想；中国与世界携手并进，必将迈向人类共同的美好未来。（记者 叶晓楠）

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