土军用德制坦克赴叙作战？德国政府因军售承压

土耳其20日发兵叙利亚后，德国一些议员呼吁德国政府暂时不要满足土方一项“升级坦克”的需求。

有媒体近日播发的照片显示，土军在叙利亚阿夫林地区的军事行动中疑似使用德国制造的坦克。这令德国政界有关对土军售的讨论愈发激烈。

【土军使用德制坦克？】

土耳其军队20日发起空中和地面行动，“清扫”叙利亚西北部阿夫林地区的叙利亚库尔德人武装“人民保护部队”。21日，土军跨过土叙边界，进入阿夫林。

有媒体照片显示，土军疑似在阿夫林的行动中使用德制豹-2型坦克。按德新社24日的说法，媒体照片“清楚显示”土军在行动中使用了这种型号的坦克。

因对土耳其发兵叙利亚不满，德国一些反对派议员，以及总理安格拉·默克尔政治阵营的议员纷纷呼吁政府暂时不要满足土方提出的一项“升级坦克”需求。

上述照片的出现令反对土方军事行动的德国政界人士更加“愤怒”。

德国外交部发言人24日说，驻土耳其德国外交官已向土方提出当天晚些时候与土国防部长会谈，会谈将围绕“土方在阿夫林的行动进展”展开。德新社认为，双方可能谈及上述照片。

【“坦克升级”争论】

德国外交部长西格马·加布里尔两周前与土耳其外长梅夫吕特·恰武什奥卢会晤后告诉媒体记者，德国政府将考虑土方所提“升级坦克”的需求。

土耳其政府希望德国武器制造商莱茵冶金公司升级土方拥有的德制豹-2型坦克。升级后，土方豹-2型坦克抵御简易爆炸装置、地雷及反坦克导弹的能力将提升。

德国《明镜》周刊19日报道，德国政府倾向于满足土方上述需求。德国外交部没有回应这篇报道。

德国联邦议院外交委员会主席诺贝特·勒特根告诉德国《南德意志报》，显而易见，在土耳其军队入叙作战这一节骨眼，德国政府不应满足土方“升级坦克”的需求。勒特根是默克尔领导的基督教民主联盟成员。

英国广播公司24日报道，勒特根对这家媒体说，土耳其在叙利亚阿夫林的军事行动“违反国际法、对打击‘伊斯兰国’起反作用”。他还说，德国政府应当对土方行动明确表态。

德国联邦议院第二大党、社会民主党外交事务发言人罗尔夫·米策尼希24日告诉德国广播电台，如果德国政府满足土耳其“升级坦克”的需求，那将是德方“在这一时间点上发出的错误信号”。米策尼希还说，土方行动“可能引起国际冲突”。

德国国防部发言人22日证实，上世纪八九十年代及本世纪初，德国共向土耳其出售逾750辆坦克。德新社报道，2006年至2011年，德国向土耳其出售大约354辆豹-2型坦克。

“人民保护部队”是叙利亚反政府武装“叙利亚民主军”的中坚力量，被美国视为打击叙境内极端组织“伊斯兰国”的主力，一直接受美军支援。“人民保护部队”目前控制叙利亚东部和北部不少地区。

土耳其政府视“人民保护部队”为库尔德工人党在叙利亚的分支，将它列为恐怖组织。“人民保护部队”否认与库尔德工人党有直接关联。土耳其20日发起对阿夫林的军事行动后，叙利亚政府强烈谴责土方“野蛮侵犯”叙利亚主权。俄罗斯、美国、法国呼吁土方克制。伊朗呼吁土方立即结束军事行动。出于安全考虑，俄罗斯军队20日撤离阿夫林地区。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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