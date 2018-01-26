英男子与宠物蟒蛇“亲密接触” 被卷缠身体致死

英国汉普郡一名男子与自己饲养的非洲岩蟒“玩耍”，不想却因这条2.4米长的宠物卷缠身上窒息而亡。

31岁的丹·布兰登是一名动物爱好者，在自己房间里饲养了10条蛇和12只狼蛛。去年8月，布兰登被发现死于汉普郡贝辛斯托克的家中。当时，布兰登饲养的岩蟒没有待在屋里的动物饲养室中，而是躲在他身体附近的一个橱柜下面。布兰登饲养这条岩蟒已经7年，视其为“宝贝”，为其取名“微小”。

当地验尸官安德鲁·布拉德利24日在听证会上判定，布兰登死于窒息，系意外死亡，是“微小”向他“示爱”卷缠他身体所致。尽管“微小”对布兰登之死负有重要责任，但鉴于布兰登身体上没有咬痕，没有证据显示它曾向主人发起攻击。

布拉德利无从确定布兰登究竟如何窒息，验尸结果显示他颈部“完全健康”。布拉德利分析，事发时，布兰登很可能身上缠着“微小”在屋内行走，要么突然被它紧紧缠住，要么摔了一跤。（袁原）【新华社微特稿】

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)