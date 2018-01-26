中国驻英大使：英国“脱欧”对中英关系发展机遇大于挑战

新华社伦敦１月２５日电（记者顾震球 金晶）中国驻英国大使刘晓明日前表示，英国“脱欧”对于中英关系发展的机遇大于挑战。

在英国首相特雷莎·梅将于１月３１日至２月２日对中国进行正式访问并举行新一轮中英总理年度会晤前，刘晓明接受了中国驻英国媒体的联合采访。

在谈到英国“脱欧”与中英关系的发展时，刘晓明表示，英国“脱欧”是英国人民通过公投做出的选择，我们充分尊重英国人民的选择。希望英欧双方最终顺利完成第二阶段谈判，达成双赢协议。我坚信，英国“脱欧”对于中英关系发展的机遇大于挑战。

刘晓明说，首先，政治上有更多“战略机遇”。英国公投“脱欧”后提出打造“全球化英国”，在维持与传统盟友关系的同时，将目光转向世界其他地区。特雷莎·梅政府看重中国日益上升的国际地位和影响力，多次强调将深化同中国的全球伙伴关系，中英关系的战略性将进一步加强。

第二，经贸上有更多“发展机遇”。英国“脱欧”后，在发展对外合作上将有更多自主权。中英在“一带一路”、基础设施建设、人民币国际化、绿色金融、科技创新等领域合作面临更多机遇。

第三，国际事务上有更多“合作机遇”。“脱欧”后的英国将更加重视在联合国安理会等重要国际组织中发挥大国影响力。相信中英在全球治理、气候变化、自由贸易、反恐等问题上将拥有更多共同语言，今后双方可进一步拓展全球视野和国际合作。

刘晓明指出，英国“脱欧”谈判进程自然会有不确定性，这也给中英关系发展带来一些挑战，但中英关系的牢固基础、内生动力及广阔前景没有变。他对中英关系的未来充满信心，并表示中国驻英使领馆将继续关注英国“脱欧”对两国合作的影响，引导中国企业抓住机遇、规避风险，继续深化双方各领域务实合作。

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