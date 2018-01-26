巴解组织重申拒绝美国调解巴以和平

据新华社拉姆安拉1月24日电 （记者赵悦、杨媛媛）巴勒斯坦解放组织（巴解组织）执行委员会秘书长埃雷卡特24日强调，在美国收回有关耶路撒冷归属问题的表态前，巴方拒绝美国任何有关巴以和平的方案。

埃雷卡特指出，美国总统特朗普做出有关耶路撒冷归属的表态后，美国就失去了调解巴以和平的身份，无权再对巴以和谈指手画脚。

为抗议美国偏袒以色列的立场及美副总统彭斯近日访问以色列，巴勒斯坦各地23日举行为期一天的大罢工。除医疗和教育机构外，巴勒斯坦政府和商业等绝大多数部门停止工作，除紧急情况外，巴公共交通也停止运营。

联合发起此次罢工活动的巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）和伊斯兰抵抗运动（哈马斯）称，巴勒斯坦人用大罢工表达对美国的愤怒，完全拒绝美政府对耶路撒冷归属的表态。

彭斯于21日晚间抵达特拉维夫，对以色列进行两天的访问。彭斯22日说，美国驻以色列使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷方案将在几周内正式启动，使馆新址将于2019年年底之前开放。

《 人民日报 》（ 2018年01月26日 21 版）

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