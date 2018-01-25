中国儿童少年基金会儿童听力、视力筛查项目在甘肃启动

人民网讯 1月21日，甘肃省西和县中医院候诊大厅，许多家长带着患有视力障碍、听力障碍的孩子正在等待医疗筛查。

就在当日凌晨，由中国儿童少年基金会组织协调的首都医科大学附属北京儿童医院的医疗专家及志愿者等共22人组成的精准扶贫医疗团队从北京出发，他们走进村镇，为当地近1300多名儿童进行视力及听力免费筛查。

当天下午两点，中国儿童少年基金会儿童听力、视力筛查及治疗资助项目在西和县中医院正式启动。中国儿童少年基金会有关同志，首都医科大学附属北京儿童医院耳鼻喉科、眼科专家，北京后生公益基金会，中国工商银行团委负责同志以及地方相关负责人，患病儿童和家长，当地医务人员等参加了仪式。

中国儿童少年基金会秘书长朱锡生在启动式上说，此次筛查将对西和县已经建立档案的听障儿童进行重新检查和确认，对已经确认的部分听障儿童及两个乡镇的适龄小学生进行拉网式筛查；对符合医疗手术的听障、视障儿童，将在2018年春节后分批分期进行人工耳蜗植入等手术；筛查活动结束后在西和县建立固定的儿童听力及视力健康医疗点。

首都医科大学附属北京儿童医院副院长谢向辉在启动式上表示，北京儿童医院将努力承担更多的社会责任，把国家儿童医学中心的儿科优势资源下沉到县、乡乃至学校，尽力创造条件为需要救治的听障、视障儿童提供优质的医疗服务。

启动仪式上，中国工商银行向西和县当地小学捐赠了《眼-儿童视力保护读本》。

本次筛查活动中，由当地医护人员和志愿者配合北京儿童医院的医疗专家，对西和县残联登记在册的听力以及视力障碍儿童及家庭提供医疗咨询，并提出专业建议。21日当天，首都医科大学附属北京儿童医院耳鼻咽喉头颈外科主任张杰共接诊55名听障儿童，其中12人需要进行人工耳蜗植入；首都医科大学附属北京儿童医院眼科主任李莉为45名儿童进行视力筛查，其中16人需要手术救治。

1月22至23日，医疗团队还赶赴西和县何坝镇中心小学和西和县洛峪镇中心小学进行了听力视力筛查。未来一年内，中国儿童少年基金会计划为西和县婴幼儿及小学生的听力视力进行全面筛查。

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