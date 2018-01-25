厕所革命，以盖而论！京东携手松下等企业助力养老院卫浴改造

人民网北京1月25日电 以“厕所革命 以盖而论”为主题的京东第二届智能马桶盖节发布会22日在京举行。京东携手《去日本买只马桶盖》文章作者吴晓波，联合松下洁乐在内的众多智能坐便盖品牌一起江湖论“盖”。

吴晓波说：“卫生间是最不起眼的空间，但也最能体现家庭品质感的空间。如果中国每个家庭的厕所都能变得非常精致、洁净，也代表着中国家庭卫生状况，健康观念的大幅提升。”

京东联合松下、海尔、科勒、TOTO、诺维达五家企业向中国人口福利基金会进行捐赠

发布会上，主办方联合众多品牌将140台总价值50万的明星款智能马桶盖通过中国人口福利基金会捐赠给养老院，让行动不便的老人优先享受智能马桶盖的舒适便利。

早在2014年，中国人口福利基金会就联合央视新闻公益行动关注老年人预防跌倒问题，开发了防跌倒辅具包，并对一些老年人家庭进行了示范性的卫浴改造。未来，希望更多的爱心企业参与进来，支持老年人预防跌倒项目，推动智能卫浴、安全卫浴的发展。

(责编：朱欣(实习生)、常红)