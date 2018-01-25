中国当代绘画展在柏林举行

新华社柏林１月２５日电（记者田颖）２４日晚，旅德中国艺术家赵孟君、李志为柏林中国文化中心带来他们创作的抽象表现主义风格绘画，向德国观众展示了中国当代艺术的魅力。

当晚，有近百位当地观众前来参观，并出席了“心迹——赵孟君、李志双人作品展”开幕式。

中国驻德国大使史明德在开幕式上致辞说，过去几年间中德两国在文化、艺术领域的交流与合作十分活跃。这两位刚刚移居柏林的艺术家身处东西方不同文化背景下，将所思所感通过视觉和绘画语言加以展现，他们的最新作品从一个侧面反映了当下东西方文化交流借鉴的成果。

赵孟君告诉现场观众，他和李志在德国生活、游览、工作近一年的时间里，深切感受到中西方文化既有差异也有相同之处。例如，德国的表现主义和随性涂鸦式的绘画风格与中国传统大写意绘画，在对绘画的认识与表现上有异曲同工之处。他希望此次展览能增进来宾对中国当代艺术的了解，促进彼此情感交融。

此次展览预计持续至２月７日。

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