日本神户将试验氢发电供热 

新华社东京１月２５日电（记者华义）日本神户市２５日宣布建成了以氢为燃料的燃气涡轮发电设备，将试验利用氢向市政系统发电供热。
神户市政府当天发表声明说，未来几天将开始试运行一套利用氢气涡轮机的热电联产系统设备，并从２月份开始试验性地向当地供应电和热。据介绍，这是一套以氢为燃料的１兆瓦级燃气涡轮发电设备，产生的电和热将供给附近的医院等４所设施，以验证这套系统在社区内的实用性。
日本政府于２０１７年年底发布了“氢能源基本战略”，提出大力发展清洁环保的氢能源，在电力供给等各个领域推动氢能源的生产和利用。这一战略的主要目标包括到２０３０年左右实现氢能源发电商用化，以削减碳排放、提高能源自给率，并推动能源供应结构多样化。
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