人民网>>国际

日本神户将试验氢发电供热 

2018年01月25日21:54  来源：新华网
 

新华社东京１月２５日电（记者华义）日本神户市２５日宣布建成了以氢为燃料的燃气涡轮发电设备，将试验利用氢向市政系统发电供热。

神户市政府当天发表声明说，未来几天将开始试运行一套利用氢气涡轮机的热电联产系统设备，并从２月份开始试验性地向当地供应电和热。据介绍，这是一套以氢为燃料的１兆瓦级燃气涡轮发电设备，产生的电和热将供给附近的医院等４所设施，以验证这套系统在社区内的实用性。

日本政府于２０１７年年底发布了“氢能源基本战略”，提出大力发展清洁环保的氢能源，在电力供给等各个领域推动氢能源的生产和利用。这一战略的主要目标包括到２０３０年左右实现氢能源发电商用化，以削减碳排放、提高能源自给率，并推动能源供应结构多样化。

(责编：燕勐、袁勃)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

让思想之光引领世界前行之路 又是一个声音交汇的“时节”。1月23日至26日，世界经济论坛2018年年会在瑞士达沃斯小镇举行，以“在分化的世界中打造共同命运”为主题，聚焦在地缘战略竞争加剧背景下国际合作的意义。“今年论坛的主题延续了习近平主席去年出席论坛年会时论述的‘构建人类命运共同体’理念。”世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布之言，将人们的视线转向习近平主席2017年在瑞士两个具有世界级分量的蕞尔之地留下的深深印记—— 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

国际论坛：中国为世界发展作出新贡献 2017年，世界经济在经历10年低迷后，出现先抑后扬、逐渐回暖上行之势。据国际机构统计，2017年世界经济增长3.7%，全球约120个经济体同步实现经济增长，世界经济呈现2010年以来最好形势。这一成绩来之不易。国际社会普遍认为，中国为世界经济回暖作出了突出贡献。 【详细】

国际|国际观察
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved