马来西亚央行时隔逾三年首次加息

新华社吉隆坡１月２５日电（记者刘彤 陈晓雯）马来西亚中央银行２５日宣布，将隔夜政策利率提高２５个基点至３．２５％，这也是马来西亚自２０１４年７月以来首次加息。

马央行在货币政策声明中说，加息是基于良好的外部和内部经济表现。从外部看，全球贸易继续支撑经济增长，世界金融市场保持稳定，发达经济体就业情况不断改善，亚洲区域各经济体内部经济活跃度高，全球经济风险得到平衡。

从马来西亚内部看，近期数据印证了该国出口的强劲以及内部经济的活跃，受益于全球经济增长以及外国因素对国内经济的溢出效应，预计２０１８年马来西亚的经济将继续保持高增长。

自２００８年经济危机以来，全球经济长期保持低利率，但随着美联储进入加息周期以及全球经济表现改善，不断有央行跟进加息。此前，加拿大成为第一个在２０１８年加息的国家，而韩国也在去年１１月宣布加息。

对于此次加息，马央行说，考虑到经济向好，决定让货币流动性回归正常，同时央行货币政策委员会认识到，“有必要抢先采取措施防止长期低利率水平累积产生的风险”，目前３．２５％的水平是适度的，但央行将会密切关注内部增长和通胀的风险。

马来西亚去年整体通胀率为３．７％，马央行表示，考虑到林吉特不断升值，２０１８年的整体通胀率可能会有所降低，但该指标走向如何仍取决于国际油价。

此次马央行加息符合大多数经济学家此前预期。

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