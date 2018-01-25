新华社瑞士达沃斯１月２５日电 题：在达沃斯：中国向世界释放积极信号

新华社记者

瑞士达沃斯，世界经济论坛年会主会场灯光明亮，座无虚席。在本次论坛年会上，中国向世界释放了积极信号：开放、机遇、发展。

作为经济腾飞的范例，中国又一次成为关注的焦点。数百位世界各地的政治家、企业家和媒体人士带着对中国经济发展的关切来到这里。

中国开放的路如何走？

中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤在年会致辞中表示，中国将加快改革开放。刘鹤说，过去４０年中国经济高速增长靠的是改革开放，未来推动经济高质量发展仍然要靠改革开放。

中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。听到中国在年会上释放继续推进改革开放的信息，英国投资机构合伙人鲁珀特·亚当斯大呼：“棒极了！”亚当斯说，这是中国坚定支持经济全球化的具体、实在的信息，他供职的投资机构会在重要投资项目上加快与中国合作。

开放的中国会给世界带来哪些机遇？

经过多年发展，中国已经出现了世界上人口规模最大的中等收入群体，形成４亿人左右而且快速增长的中等收入群体的开放市场，将对全球的发展作出重大贡献。

同时，中国同８０多个国家和组织签署了共建“一带一路”政府间协议，倡议框架下对有关国家投资已超过５００亿美元，一系列重大项目落地开花，创造了近２０万个就业岗位。“一带一路”倡议源于中国，创造的机会和成果属于世界。

“中国在达沃斯论坛上传递的信息非常正面，”阿联酋经济与贸易事务官员穆罕默德·谢拉夫说，中国的开放不仅有益中国，也是世界各国的机遇。

中国今后的发展趋势会怎样？

刘鹤在年会致辞中介绍了中国今后几年的经济政策。他指出，中国决定打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，从而确保全面建成小康社会。

刘鹤说，中国争取在未来３年左右时间，使宏观杠杆率得到有效控制，金融结构适应性提高，金融服务实体经济能力增强，系统性风险得到有效防范，经济体系良性循环水平上升。

同时，中国将在未来三年基本消灭绝对贫困，实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫。另外，中国将继续打好污染防治攻坚战，其中包括加大污染防治力度以及信守应对气候变化的承诺。

参会的嘉宾通过中国在论坛上传递的信息，更加了解了中国未来发展的道路。

刘鹤说，中共十九大报告是一份透明度很高的施政纲领，里面提的每件事都是向中国人民的庄严承诺，都必须要做到。他说：“如果想了解中国的未来政策，我建议大家阅读一下这份报告。”

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