联合国副秘书长对南苏丹安全局势深表关切 

新华社联合国１月２４日电（记者 王建刚）联合国负责维和事务的副秘书长让－皮埃尔·拉克鲁瓦２４日在安理会通报南苏丹局势时表示，欢迎南苏丹各方去年１２月签署的停火协议，同时对当地安全局势仍深表关切。

拉克鲁瓦说，去年１２月２１日，南苏丹冲突各方签署了停火协议，但目前违反协议的武装冲突频繁发生。他敦促安理会对此采取必要的果断行动。拉克鲁瓦表示：“南苏丹各方必须认识到，国际社会不会容忍违反协议的情形继续发生。”

拉克鲁瓦同时对近期发生在南苏丹首都朱巴针对政府部门的袭击表示关切，强调联合国南苏丹特派团将继续密切监测朱巴的安全局势。

拉克鲁瓦说，在南苏丹侵犯人权的肇事者并未得到惩处。他呼吁南苏丹当局停止这种有罪不罚的做法。

成立于２０１１年７月的南苏丹是世界上最年轻的国家。自２０１３年底开始，南苏丹总统基尔和前副总统马沙尔之间的权力纷争引发全国范围的武装冲突。２０１６年４月，两派共同参与组建民族团结过渡政府，但双方军队同年７月再次发生激烈冲突，并持续至今。

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