新华社北京１月２５日电 综述：睿智和远见——国际社会再次热议人类命运共同体理念

新华社记者

２０１７年年初，国家主席习近平在世界经济论坛年会和联合国日内瓦总部发表两场历史性演讲，向世界描绘构建人类命运共同体的壮美蓝图。一年来，国际社会同声相应、相向而行，人类命运共同体理念所传达的睿智与远见赢得越来越多有识之士的高度赞同。

第４８届世界经济论坛年会２３日在瑞士小镇达沃斯开幕。论坛将“在分化的世界中打造共同命运”定为主题。习主席去年开幕式上的演讲令不少与会者记忆犹新。

“习近平主席那次讲话具有历史意义。”时隔一年，世界经济论坛创始人施瓦布回忆起习主席的演讲，依然感叹不已。“面对人类共同挑战，习近平主席倡导的开放与协作精神令人印象深刻。人们已经看到，中国在气候变化、互联网未来发展和通过‘一带一路’进行融资发挥的引领作用，同时在贸易和循环经济方面扮演着越来越负责任的角色。”

诺贝尔经济学奖得主、经济学家安格斯·迪顿认为，人类命运共同体理念是非常伟大的。中国为实现这个目标所做的努力令人钦佩，非常赞赏中国经济发展对世界以及全球化的持续贡献。习主席在演讲中告诉世界，中国站在全球化的一边，但这也需要其他国家的共同努力。

国际贸易中心执行主任冈萨雷斯在接受新华社记者专访时表示，经济增长过程中出现的贫富分化和社会不公等问题，是通过孤立主义还是国际合作解决，各国出现分化。而人类命运共同体理念所传达的信息是：“国际合作是双赢的，而不是零和游戏。”

“世界怎么了、我们怎么办？”２０１７年１月１８日，习近平主席在日内瓦万国宫出席“共商共筑人类命运共同体”高级别会议，从历史和哲学高度为世界释疑解惑：构建人类命运共同体，建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

“国际社会需要这样的合作理念来应对当今和未来的问题，我们需要驱动者，需要中国这样的大国来帮助我们实现共同的目标。”去年在现场聆听习近平主席演讲的联合国日内瓦总部总干事穆勒对那次演讲印象深刻，并称这一理念在当今世界“极受欢迎”。

联合国副秘书长刘振民表示，一年前，经济全球化似乎面临受挫局面，习主席的讲话是对各国领导人和国际机构领导人全球化呼吁的回应。一年后，我注意到很多国际机构领导人在提到全球化时都在引用习主席当时的讲话内容。

毕马威亚太区主席陶匡淳说，习主席一年前在达沃斯论坛上强调“中国的大门对世界始终是打开的”，对跨国企业而言，我们真切感受到了中国的大门越开越大。相比一些西方国家通过保护主义行为“保护”本国国民的短视做法，中国坚持开放合作，不仅为本国国民，更为全人类谋福祉，这是睿智而有远见的。（参与记者：翟伟、施建国、聂晓阳、凌馨、邓茜、沈忠浩、刘曲、田栋栋、韩冲、马格达）

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