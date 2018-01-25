新华社北京１月２５日电 （全球热点）达沃斯热议全球走向 观点激荡引人关注

新华社记者

第４８届世界经济论坛年会２３日在瑞士达沃斯开幕，德国总理默克尔，法国总统马克龙，中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤等先后发言，呼吁加强开放合作、促进全球化。按日程，美国总统特朗普２６日将在达沃斯演讲，白宫表示，他将强调“美国优先”。

作为观点交汇、交锋的顶级论坛，今年的达沃斯围绕全球化、国际合作的不同声音相互激荡，引人关注。

【新闻事实】

本次年会主题是“在分化的世界中打造共同命运”，包括７０位国家元首或政府首脑以及３８位国际组织负责人在内的３０００名嘉宾出席。

刘鹤２４日在致辞中说，去年习近平主席在达沃斯发表著名演讲，受到国际社会普遍欢迎。一年来中国积极落实习近平主席倡议，用实际行动推动经济全球化进程。

他强调，中国将继续推动全面对外开放，大幅放开市场准入，积极推进“一带一路”建设，秉持共商共建共享的全球治理观，坚定维护多边主义和多边贸易体制，推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

呼吁开放合作、打造共同命运的声音得到了欧洲、亚洲等多国领导人共鸣。默克尔２４日在年会上发表特别致辞说，自欧洲发生欧元危机和难民危机以来，民粹主义、孤立主义倾向抬头。德国致力于寻找多边方案解决共同问题，单边行动和保护主义不可取。

同一天，马克龙在致辞中也强调国际合作的重要性。他说，恐怖主义、移民、环境等领域的挑战需要全球协调应对。他呼吁实现兼具包容性和可持续性的全球化发展，赞赏中国在应对气候变化问题上所做的诸多努力。

在２３日开幕当天，印度总理莫迪、加拿大总理特鲁多都在发言中批评了当前出现的贸易保护主义倾向，强调维护自由贸易。他们没有直接提及美国或特朗普。但西方媒体报道认为，他们的发言是在批评特朗普的贸易保护主义政策。

按照白宫日程，特朗普将于２５日抵达达沃斯，并于２６日发表演讲。白宫国家经济委员会主任科恩表示，特朗普将利用达沃斯之行推销“美国优先”，传递美国经济增长强劲、追求公平和对等贸易、鼓励企业到美国投资等信息。

【深度分析】

本次年会开幕前，不少西方媒体预测特朗普和欧洲领导人在看待自由贸易、全球合作等问题上的理念不同，可能出现“世界观”的碰撞。

中国现代国际关系研究院副院长冯仲平分析，本次年会上美欧之间可能出现交锋，主要原因在于美欧之间发生了理念冲突，进而引发利益冲突。特朗普奉行“美国优先”，欧洲尽管民粹主义力量抬头，但并未在法国、德国等主要国家执政，政治主流仍然是自由民主主义。这导致自二战结束以来，美欧首次在政治理念上出现错位。

他认为，“特朗普效应”不是暂时现象，其引发的美国社会变化会让美欧关系难以回到之前的状态。随着欧洲国家的一体化理念、国际多边主义理念与美国发生严重冲突，欧洲会根据美国的变化调整外交策略。美国退出应对气候变化《巴黎协定》和不断威胁退出伊朗核协议，让欧洲下决心提升与中国的关系。此外，中国与欧洲在维护全球自由贸易方面也站在了一起。

对特朗普为何要来达沃斯，中国人民大学国际关系学院副教授刁大明认为，特朗普参加达沃斯论坛，一方面是希望在多边场合继续宣扬“美国优先”，同时也是认识到了达沃斯论坛的重要性，希望在全球化过程中重新调整美国的经济地位，让美国的利益最大化、责任最小化。

【第一评论】

世界经济尽管回暖上行，但深层次矛盾仍未解决。要巩固发展势头，国际社会需要共同努力，而气候变化、技术进步双刃剑和恐怖主义等全球性挑战，更没有哪个国家能独自应对。

在这种历史关口，人们希望见到的是引领前行的思想之光、同舟共济的共同担当，而不是固步自封的保护主义、我行我素的单边行动。

真理总是越辩越明。作为观点交汇、交锋的“世界经济风向标”，达沃斯正好提供了一个让世界聆听、思考和判断的机会。

【新闻背景】

就在今年达沃斯论坛年会开幕前一天，特朗普政府宣布动用尘封已久的单边主义贸易救济工具“２０１调查”，对进口洗衣机和光伏产品加征“保障性关税”。种种迹象表明，这可能是特朗普政府一系列单边主义贸易保护措施的开端。（记者：刘曲、张伟、海洋、凌馨、沈忠浩、胡若愚；编辑：袁悦、王丰丰、孙浩）

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