商务部：中国入世给包括美国在内的WTO成员带来机遇 

新华社北京1月25日电（记者于佳欣）针对美国近日发布报告称支持中国入世是个错误的说法，商务部新闻发言人高峰25日表示，报告具有明显的保护主义色彩，中国入世给包括美国在内的世贸组织成员带来了机遇。

近期美国贸易代表办公室发布的一份报告称，美国支持中国入世是一个错误，并且说中国离市场经济越走越远。

高峰在商务部当日召开的新闻发布会上表示，我们认真地分析了这份报告，其中很多观点罔顾事实、颠倒黑白，甚至与美方以前的报告自相矛盾，具有明显的保护主义、单边主义的色彩，中方坚决反对。

高峰说，中国加入世贸组织给世界经济发展带来的是机遇和动力。根据联合国、国际货币基金组织等国际组织的相关数据，2017年中国经济对世界经济增长的贡献率已超过30%。自入世以来，中国关税总水平从15.3%已下降到9.8%；制造业准入限制与加入之初相比减少了50多条；服务业在当初承诺开放100个部门的基础上，已不同程度开放将近120个部门。中国还是54个世贸组织成员的前三大货物出口市场。

商务部数据显示，在中国加入世贸组织的16年里，美国对华货物出口增长了500%，远高于同期美国对全球出口90%的增长。中国从美国第八大出口市场跃升为第三大出口市场。

“可以看出，包括美国在内的世贸组织成员，从中国加入世贸组织中分享了中国机遇，各成员得到了共同发展。”高峰说。

他强调，中国始终是多边贸易体制的积极参与者、坚定维护者和重要贡献者。我们不希望看到个别成员以自身利益为优先、否定世贸组织、抛弃多边规则的做法，也不希望看到世贸组织的团结被肆意破坏。中方愿与包括美国在内的所有世贸组织成员一道，共同推动多边贸易体制发展，共享中国机遇。

关于美国指责中国离市场经济越来越远的说法，高峰指出，真正、合理的市场经济应该是市场在资源配置中起决定性作用、适合各自国情的经济体制，不是以个别国家的标准强加于人的经济体制。

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