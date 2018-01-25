中国向索马里提供人道主义救灾物资 

新华社摩加迪沙１月２４日电（记者王小鹏 卢朵宝）中国政府向索马里政府提供人道主义救灾物资移交仪式２４日在索马里摩加迪沙港举行。

据中国驻索马里大使馆介绍，这批物资包括３万顶帐篷、１万顶蚊帐和５００个储水罐。中国驻索大使覃俭、索总理府国务部长穆罕默德、索人道主义事务和灾害管理部代部长赛因萨尼出席仪式并致辞。

覃俭在移交仪式上说，中索友谊源远流长，中国长期支持索和平与发展，关心索人道主义形势，在索急需之时提供紧急援助。这批包含帐篷、蚊帐和储水罐的人道主义救灾物资经过约５０００海里的海上丝绸之路，分三批运抵摩加迪沙，将使索大批无家可归者和受旱灾影响民众受益，这充分展现了中国负责任大国形象。

穆罕默德表示，中国是索真诚友好的朋友，患难见真情，索人民将永远铭记中国的支持与帮助。这批救灾物资再次展示了中国政府和人民对索政府和人民的真诚友谊。希望未来索中双方继续密切合作，助索提升自主发展能力，推动索和平与重建进程继续向前发展。

赛因萨尼代表索政府和人民感谢中国长期对索的支持与援助，表示这批人道主义救灾物资将有助于改善索境内无家可归者生活条件，提升其用水安全，预防疾病发生，缓解索目前面临的人道主义危机。索方将尽快启动这批救灾物资的分发程序，确保救灾物资及时送至各州灾民手中。

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