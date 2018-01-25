中国首支维和直升机分队完成多项空地任务

新华网喀土穆1月25日电（记者马意翀 余磊）当地时间1月22日，应联合国和非洲联盟驻达尔富尔联合特派团（联非达团）要求，中国首支维和直升机分队派出两架直升机执行长距离飞行输送任务，开展航空装备检修工作，并迎接联非达团新年度首次战备核查。

上午十时，分队两架直升机分别飞赴东战区杜艾因和南战区尼亚拉两个任务点。期间，任务机组努力克服高气温、高沙尘带来的不利影响，在航路空中管制能力严重不足、地面引导技术十分薄弱的情况下，依靠过硬飞行技术稳定保持航行诸元。在经过近五个小时的飞行后，两架直升机圆满完成各自任务并先后安全返场。

与此同时，在法希尔机场内，机务连官兵抓紧对待命直升机进行包括500小时定检、更换尾减速器等检修工作，彻底排除了近期频现的直升机辅助发动机启动不点火、电子调节器损坏等故障，确保了装备质量零隐患。

在直升机分队营区，官兵全力迎接联非达团新年度首次战备核查。此次核查小组重点对分队突发情况的应急处置预案、演练视频进行了详细查阅。核查小组分别检查了停车场、军需集装箱区、一级医院等区域，并参观了分队作战室。核查小组负责人艾米拉女士评价称：“这次核查整体情况堪称完美！”

据了解，自去年11月初任务区开飞以来，维和直升机分队已累计安全飞行241小时16分、207架次，运输人员1735名、物资近80吨。中国首支维和直升机分队以陆军第81集团军某陆航旅为主组建，主要担负空中巡逻、战场侦察、人员输送、伤员转运、物资运输等任务。

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