记者调查：到塞班生娃面临五大风险

春节期间打算去美属塞班岛旅游的赵女士最近在网上搜索信息，却看到某塞班月子中心在线客服这样描述：到塞班生子流程简单，轻轻松松有个美国籍宝宝，安全放心……

面对客服的种种承诺，正在备孕的赵女士颇为心动。但知情者提醒，中国孕妇到塞班生子可能面临五大风险。

孕妇要闯“鬼门关”

按某塞班月子中心的说法，塞班岛医院拥有完善和先进的医疗机制。每一位客户都可根据自身需要享受到适合自己的极致呵护服务。

可是，查一下国际资料就知道，包括塞班在内的大多数太平洋岛屿的医疗条件与美国本土有巨大差距。

一名不愿公开姓名的知情者说，中国孕妇在塞班死亡并非个案，至少已发生两三起，主要原因是塞班医疗条件有限。“整个塞班只有一家医院，遇到紧急情况，孕妇们也别无选择，但那里的医疗条件难以满足孕妇的不同需求。”

如果死者家属要跟医院打官司，会发现没有律师愿意接手这类案子。因为医院事先会让孕妇在许多免责条款下签字，跟医院打这类官司几乎必输。

熟悉中国孕妇在美国生子情况的美国律师张军说，孕妇在美国所谓“月子中心”待产，健康保障并非广告所承诺的那样。一个案例中，某月子中心的护工患肝炎，由于没有必要的预防措施，月子中心内多名孕妇被传染。

可能被广告误导

塞班月子中心的广告五花八门，其中多有含混之词，不明就里的话很容易被误导。

实际上，美国根本就没有“月子中心”这种合法行业，月子中心往往以“旅馆”名义在美国注册。从网上广告的实景照片就可看出，所谓月子中心更像是民宅改建的私人旅馆，甚至可能就是出租的民宅。

此外，商业机构可以注册成功，但这并不意味着它的所有行为都是合法的。事实上，从近年美国打击月子中心的情况来看，这类机构一旦运营起来，往往会触犯美国诸多领域的联邦和地方法律，执法部门几乎“一抓一个准”。

针对有些月子中心承诺的入境培训，张军指出，如果月子中心教导孕妇做不实陈述，就涉嫌教唆孕妇欺骗美国政府，涉嫌教唆签证欺骗，一旦被发现，后果很严重。

此外，月子中心承诺向孕妇提供的医疗服务质量也难以保证。月子中心很难在美国注册为医疗机构，没有相关资质却提供医疗服务本身就违反美国的卫生法。没有医疗机构执照的月子中心也不能聘请有执照的护工从事医护工作。

可能留下不良记录

孕妇与月子中心签合同，以为获得法律保障，但实际上可能留下自己违法的证据。

张军说，合同上如果有月子中心负责培训孕妇不如实回答海关人员查问的内容，美国政府则可能以孕妇涉嫌签证欺骗为由告孕妇“欺诈”，并留下记录。

在以往的案例中，月子中心的广告、月子中心与孕妇之间的网络聊天记录等内容都曾成为检察官起诉时的证据。被告孕妇以为自己是消费者，只是受到不良商家误导，而在司法机关看来，在文件上签字的孕妇就是违法者。

另外，塞班虽然对中国游客免签，但合法停留期不超过４５天，一般只允许中国游客入境塞班１４天。考虑到生产周期，中国孕妇很可能在塞班非法滞留，生完孩子就遭遣返，甚至出现过孕妇在入境时被直接遣返的案例。一旦有了遣返记录，再次入境美国将非常困难。

入境美国可能麻烦

因为在塞班生娃，夫妻俩很可能被美国认为具有强烈移民倾向。打上这个标签后，虽然并不意味着会自动遭到美国拒签，但从实际情况来看，此类父母难以再拿到美国签证并顺利入关。

父母若不能进入美国，在塞班生下的美国娃去美国也就成了问题，因为美国法律对未成年人单独旅行非常“关注”。

如果孩子由其他亲属等成年人陪同去美国，或让孩子单独去美国，随身携带父母双方签名的“不随行父母同意函”呢？美国是个重视未成年人安全的国家，没有父母陪伴的未成年人必定受到各类执法机构的特别关照。以往的案例中，曾有受中国父母之托带孩子出入境的叔叔阿姨因被怀疑“绑架儿童”在美国海关遭扣留。

移民政策日益收紧

美国移民政策总体呈严厉收紧态势。以目前争议很大的“童年抵美者暂缓遣返”计划为例。这个计划由奥巴马政府推出，允许童年时期随大人非法进入美国的移民留在美国生活和工作，但特朗普政府已采取行动逐步废除它。除非美国国会通过新法，否则大约８０万人将面临被遣返的命运。

中国人赴美生子获取公民身份的行为已受到美国媒体和法律界关注，引发美国不少人士呼吁国会修法，美国司法机关更是紧盯着月子中心这类机构。

综合来看，“去塞班生个美国孩子”并不是仅需考虑经济支出和时间成本的行为，更不是稳赚不赔的好事，其中牵涉人身安全、健康卫生、不良签证记录甚至涉嫌参与违法犯罪行为等诸多风险。

张军等熟悉美国情况的业内人士就此提醒：面对有关“塞班豪华游生子”的强力推销，请结合各方面因素综合考量，谨慎决定，切莫心存侥幸。（记者黄恒）

(责编：朱欣(实习生)、常红)