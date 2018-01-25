委内瑞拉决定召回驻西班牙大使

新华社加拉加斯１月２４日电（记者徐烨 王瑛）委内瑞拉外交部长阿雷亚萨２４日在个人推特账户上宣布，委政府已决定召回该国驻西班牙大使，以抗议西班牙当天对委发表的具有攻击性的干涉性言论。

阿雷亚萨发文说，委内瑞拉拒绝接受“从属于美国”的西班牙政府对委内瑞拉发表的任何干涉性言论，并指责西班牙政府日前在马德里接待美国副国务卿香农时商讨对委内瑞拉实施制裁。

西班牙首相拉霍伊２４日说，委内瑞拉政府受到欧盟联合制裁“罪有应得”，并称欧盟目前对委制裁力度仍然不够。

委内瑞拉外交部已向所有欧盟国家驻委使馆提交抗议书，指责欧盟对委实施制裁违反了联合国宪章和国际法，严重破坏了委国内的和平稳定与政治和解进程。

欧盟２２日宣布对包括委执政党统一社会党第一副主席卡韦略、国家选举委员会主席卢塞纳、最高法院院长莫雷诺在内的７名委内瑞拉高级官员实施经济制裁和旅行禁令，称这是出于对委人权和民主状况的担忧。

欧盟去年１１月１３日宣布，鉴于委内瑞拉国内“政治分化”情况加剧，决定对委实施武器禁运，并建立黑名单，禁止涉嫌“不尊重民主法则及侵犯人权”的委政府官员等个人及实体进入欧盟并冻结其在欧盟国家的资产。

２０１５年以来，委内瑞拉总统马杜罗领导的政府与反对派争斗激烈，双方在国际社会斡旋下开启对话，但未能持续。

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