“人类命运共同体”理念正在世界上落地生根——访联合国日内瓦办事处总干事穆勒

正在瑞士达沃斯参加２０１８年世界经济论坛年会的联合国日内瓦办事处总干事穆勒２４日在接受新华社记者专访时表示，本届达沃斯年会的主题“在分化的世界中打造共同命运”与习近平主席一年前在日内瓦万国宫演讲中阐述的“人类命运共同体”理念高度吻合，说明这一理念“正在世界上落地生根”。

２０１７年１月１８日，中国国家主席习近平在日内瓦万国宫发表题为《共同构建人类命运共同体》的主旨演讲后，穆勒曾向很多人推荐“认真阅读习主席这一讲话文稿”。

穆勒说，过去一年的实践表明，中国正在努力践行习主席这篇讲话的精神。他说，习主席这一讲话反映了世界地缘政治局势的重大变化。在世界面临诸多挑战和日益分化的今天，中国提出的“人类命运共同体”这一理念深受欢迎，因为这符合世界发展的自然规律，也符合联合国大多数会员国的意愿。当前整个世界所面临的严峻挑战并非单个国家或组织能够解决，只有通力合作，才能拥有一个更加美好的未来。

“习主席在那次讲话中提出的原则经过了深思熟虑，非常及时，而且非常符合联合国所追求的方向——国际团结、多边主义和自由贸易。”穆勒说。

他说，当我们研读习主席在这篇讲话中提出的主张时，我们会发现这和联合国提出的２０３０年可持续发展目标“高度一致”。

他说，联合国提出的可持续发展目标有三个基本原则：一是这些目标是紧密联系不可分割的；二是对每个国家、每个组织和每个个人来说，实现这些目标既是我们共同的挑战，也是我们共同的责任；三是“不让任何人掉队”。

“在联合国的发展愿景里，最核心的概念是伙伴关系，而这在很大程度上正是习主席所倡导的。联合国的存在就是为了增进各会员国人民的共同福祉。当今世界，人们比任何时候都更加需要联合国，也需要这一能够有力促进国际团结的命运共同体理念。”（记者聂晓阳 翟伟）

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