外媒称世行首席经济学家罗默已辞职

新华社华盛顿１月２４日电（记者江宇娟 高攀）美国媒体２４日报道称，世界银行首席经济学家保罗·罗默已于当天辞职。世行对此消息暂无评价，但其官网页面显示，罗默头衔已变成“前首席经济学家”。
《华尔街日报》等多家媒体援引一封世行行长金墉的内部邮件说，罗默决定辞去首席经济学家一职，辞职立刻生效。邮件说，罗默将返回纽约大学继续执教。邮件没有透露罗默辞职的原因。
报道称，两周前，罗默在接受《华尔街日报》采访时表示，世行《营商环境报告》的计算方法“不公平、具有误导性”。
在２０１６年９月出任世行首席经济学家前，罗默曾任纽约大学教授。他是内生增长理论的主要创建者之一，认为经济增长的动力来自于对人力资本、创新和知识的投资。近年来，罗默还专注于城市化研究，认为发展中国家可以通过城市的快速发展来创造经济机会，推进系统性的社会变革。
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