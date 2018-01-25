巴西前总统卢拉二审被定罪加刑

巴西联邦地区法院1月２４日二审维持一审关于卢拉贪腐和洗钱的罪名，并将刑期增加至１２年零１个月。卢拉很可能无法参加将于今年举行的巴西总统大选。

在二审中，三名法官一致认同一审判决，认为卢拉与巴西石油公司下属奥亚斯建筑公司关系密切并接受其贿赂。

奥亚斯建筑公司此前已被控向政府官员和巴油高管行贿，以获得高额建筑合同，而该公司位于圣保罗州海滨城市瓜鲁雅的一栋高档住宅被怀疑是卢拉的财产，卢拉对这一住宅进行过大规模翻新。此外，根据检方指控，卢拉在担任总统期间，利用职权让保罗·科斯塔等人继续留在巴油高管的职位上，以方便奥亚斯建筑公司获得项目。

虽然被判刑，但卢拉的辩护律师请求对判决中不清楚的项目进行进一步解释，因此将继续上诉到更高一级法庭，卢拉并不会立即入狱服刑。

根据巴西的《清白档案法》，被判有腐败、洗钱等罪名者不得参加总统选举，因此理论上卢拉已经失去成为总统候选人的资格。但卢拉依然可以参加今年７月份开始的候选人注册，９月份，高等选举法庭会判定其候选人资格是否有效。

由于卢拉在目前巴西国内进行的所有民调中支持率均排在第一位，他所在的劳工党坚持继续推选他为该党总统候选人，并将上诉到最高法院要求对卢拉的案件改判。

去年７月１２日，巴西联邦法官塞尔吉奥·莫罗判定前总统卢拉贪腐和洗钱罪名成立，判处他９年６个月有期徒刑。（记者 赵焱）

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