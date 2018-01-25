半个巴勒斯坦进入3G时代

约旦河西岸的巴勒斯坦人从２４日起正式享用第三代移动通信技术（３Ｇ）带来的便利，但加沙地带的巴勒斯坦人依然与之无缘。

当天，巴勒斯坦仅有的两家移动通信运营商正式开始在约旦河西岸的巴勒斯坦领土上提供３Ｇ服务。由于以色列禁止３Ｇ设备进入加沙地带，那里仍无法接通３Ｇ服务。

巴通讯和信息技术部副部长苏莱曼·祖赫里在接受新华社记者采访时说：“３Ｇ服务在西岸地区开启，是巴方与以色列１２年艰苦谈判的结果。”他强调，通讯和信息技术部正在争取一切可能的国际支持，让以色列允许加沙地带使用３Ｇ设备，尽快开通３Ｇ服务。

祖赫里说，在西岸开启３Ｇ服务是一个良好开端，希望巴勒斯坦人今后也能像世界上其他地方的民众一样，更多享用现代科技在通信领域的成果。

巴勒斯坦在通信领域完全受制于以色列。经过长达１２年的谈判，巴以双方于２０１６年签订协议。根据协议，巴方能够运营３Ｇ服务。然而控制着巴勒斯坦各口岸的以色列以安全为由，禁止３Ｇ设备进入巴勒斯坦地区，导致这项协议迟迟未能落实。

来自西岸城市拉姆安拉的青年穆罕默德·哈尔比亚特对记者说：“经过漫长的等待，西岸地区终于有了３Ｇ服务，这对我们来说很重要也很有用，我想我们的生活方式从此将有所不同。”

另一名青年雷米·阿布·拉本说，他希望运营商能够提供高质量的服务和合理的价格。（记者 杨媛媛 赵悦）

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