“我想让孩子回中国读大学”（直击）

“敕勒川，阴山下。天似穹庐，笼盖四野……”18日晚，葡萄牙里斯本Tivoli剧院后台，几个穿着演出服的孩子不约而同地唱起这首歌。熟悉的歌词、稚嫩的童声，回荡在这栋古老剧院的狭窄走廊里，让人感到格外亲切。

这是来自里斯本淑敏语言文化中心的学生，他们将为中国侨联“亲情中华”艺术团在里斯本的文艺演出表演开场舞。同样在后台，“亲情中华”的团员们一丝不苟地做着上场前的准备。一边是试唱的女高音、压腿的中国杂技团小演员，另一边，16个孩子早早穿好演出服，偷偷观察着前辈的一举一动。

他们在葡萄牙出生、上学，因为父母来自中国，每个周末都要在淑敏语言文化中心至少学半天中文课。从浙江温州来葡萄牙14年的孙晓文，是陪10岁的女儿来的。她说，女儿三四岁时曾回到中国，听得懂爷爷奶奶讲话，却说不出中文。为此他们下定决心坚持每周送她来学中文，“中国人嘛，当然要会中文”。到现在，尽管女儿书写还有些困难，但听说已经完全没有障碍。

10岁的叶恩婷别看人小，已经在淑敏语言文化中心学习中文多年。问她最爱哪首诗，她脱口而出：“床前明月光，疑是地上霜……”淑敏语言文化中心校长韩淑敏介绍，有的孩子从3岁上幼儿园时就开始来这里学习中文了。他们教授中文的同时，还教中国民族舞蹈等课程，通过各种方式让孩子们学习、喜爱中华文化。他们不放过任何可以让孩子们表演的机会，听说“亲情中华”艺术团要来里斯本，早就提前积极准备。这样一方面让他们就近接触中国艺术家，另一方面增加他们学习的兴趣。

“亲情中华”艺术团抵达葡萄牙后，一直随团联系服务的侨胞王国强对于孩子学习中文则另有一番心愿。他的女儿快12岁了，因为住的地方离中文学校太远，便为孩子报了一门线上课程，每月60欧元，学费不菲。这位错过读大学的山东大汉表示，尽管里斯本的大学历史很悠久，但随着中国国力提升，中国高校的世界排名越来越靠前，“我想让孩子回中国读大学。”

《 人民日报 》（ 2018年01月25日 20 版）

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