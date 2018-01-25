印加两国总理达沃斯同批贸易保护主义倾向

印度总理纳伦德拉·莫迪、加拿大总理贾斯廷·特鲁多1月23日在达沃斯论坛上批评贸易保护主义倾向，强调维护自由贸易。

世界经济论坛年会当天在瑞士小镇达沃斯开幕。莫迪在演讲中说：“保护主义势力正在抬头，反对全球化。”按照他的说法，“逆全球化”似乎正在发生，“不能以为这种思维定式的负面影响没有气候变化或恐怖主义那样危险”。

莫迪敦促各国政府不要诉诸孤立主义并援引印度独立运动领袖“圣雄”莫汉达斯·甘地的话：“我不想要我家的窗户四面八方都关上。我想要所有国家的文化之风泰然自若地在我家吹进吹出。”

特鲁多在演讲中称赞加拿大等11个原《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）谈判国达成的新协议是“正确共识”。

美国曾是TPP最大参与国，唐纳德·特朗普去年1月就任总统后宣布退出。

共同社报道，其余11个谈判国对原协定作出修改，23日在日本首都东京结束新协定的谈判，决定3月8日在智利举行签署仪式。预计新协定最早2019年生效。

特鲁多暗批特朗普威胁退出《北美自由贸易协定》（NAFTA），说加拿大政府“正努力确保我们南边的邻居认可NAFTA有多好，不仅惠及我们的经济，也惠及他的经济，全球经济”。

特鲁多和莫迪在发言中没有直接提及美国或特朗普。不过，法新社报道认为，他们的发言是在批评特朗普的贸易保护主义政策。

特朗普定于26日出席本届达沃斯论坛并发表演讲。

达沃斯论坛开幕前一天，美国贸易代表办公室宣布，经特朗普批准，动用尘封已久的单边主义贸易救济工具“201调查”，对进口洗衣机和光伏产品加征“保障性关税”。一些迹象显示，这可能只是特朗普政府一系列单边主义贸易保护措施的开端，美国正准备开打贸易保护“组合拳”。（胡若愚）（新华社专特稿）

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