特朗普敦促土耳其避免可能使美土军队发生冲突的举动

美国总统特朗普和土耳其总统埃尔多安1月２４日就叙利亚北部阿夫林地区局势通电话。特朗普敦促土耳其保持谨慎，避免任何可能导致美土军队发生冲突的举动。

白宫当天在一份声明中说，特朗普在电话中对阿夫林地区不断升级的暴力局势表示关切，称这可能会损害美土两国在叙利亚打击极端组织“伊斯兰国”的共同目标。

特朗普表示，美土应加强双边合作，解决土耳其的正当安全关切。双方还讨论了稳定叙利亚局势、保持叙利亚统一等事宜。

土耳其军队２０日开始发起对阿夫林地区的军事行动，打击叙利亚库尔德武装“人民保护部队”。

以美国为首的国际联盟近年来主要支持库尔德武装主导的“叙利亚民主军”，而“叙利亚民主军”又以“人民保护部队”为主体。土耳其则认为，“人民保护部队”是被土政府列为恐怖组织的库尔德工人党在叙利亚的分支。（记者 朱东阳 刘晨）

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