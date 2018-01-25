美国17岁女生遭校警“过肩摔” 引多方抗议

美国加利福尼亚州拉米萨市一名校警将一名17岁女高中生两次摔倒在地，引发民众愤怒，正接受调查。

《洛杉矶时报》21日报道，事发赫利克斯·查特中学。一段长30秒的现场视频显示，校警把女生“过肩”摔倒在地并借助身体重量把她压在地上。这段视频迅速在社交媒体传播，引发学生、家长和社区成员抗议。

拉米萨警察局长沃尔特·瓦斯克斯在一份声明中说，这名遭校方停课处分的学生19日拒绝离开学校，校警前来协助处置；学生再次拒绝服从离校命令后，校警给她戴上手铐，送往办公室。

瓦斯克斯说，学生曾两次反抗、试图挣脱，校警为防止她逃跑把她摔到地上；学生声明不再反抗后，校警扶她起来并送她坐上巡逻车。

妹妹在事发中学就读的埃拉米克·布莱克代表这名女生的家人发声，认为警方对事件的描述有误。

布莱克说，女生当天上课迟到，教师怀疑她吸毒并搜查书包，没有发现毒品，却找到一瓶辣椒喷雾剂。教师说喷雾剂是武器，要求女生立刻离开学校；女生认为教师的做法带有歧视性质，拒绝离开。校警抵达后，女生没有拒绝戴手铐，但仍不愿离校。

目击证人说，警察两次强行把女生摔到地上。警方说，女生有轻微擦伤，经医务人员检查，无须接受治疗；摔人警察没有受伤。

一段22日上传至社交媒体“脸书”的视频显示，数百名学生在学校预备铃响后走出教室，以示对校警使用武力的谴责。

“我有点震惊……这件事发生在我们学校让我反感，”同一所中学的学生利娅·布莱克告诉圣迭戈电视台，“我们要求革去这名驻校警察的职务。”她说，应该出台政策，避免类似事件再次发生。

警察局长瓦斯克斯说，警局将详细调查整个事件。（侯洁莹）【新华社微特稿】

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