军舰被驱离？美国海军称只收到伊朗军演消息

美国海军23日说，海军第五舰队只接收到由伊朗海军舰艇发出、提示伊军方在霍尔木兹海峡持续开展军事演习的无线电消息。而伊朗媒体此前声称，伊朗军方在军演期间出动军机驱离两艘外国舰艇。

美联社23日报道，美国海军第五舰队发言人克洛·摩根说，位于阿曼湾的美国军舰22日接收到了伊朗方面的消息，美国海军将继续执行任务，不会因为接收到这份无线电通知而改变行动计划。

伊朗军方22日起在南部海域举行大规模实弹军事演习。此次例行演习为期两天，主要课目是防卫作战，参演部队包括海军、陆军、空军和防空部队等兵种。

伊朗塔斯尼姆通讯社以伊朗军方发言人为消息源报道，两艘外国舰艇22日靠近伊朗南部海域，观察伊朗军方此次演习。这名发言人说：“伊朗军方的无人机发现了两艘舰艇，军机随后在空中向这两艘舰艇发出警告，两艘舰艇才离开这一区域。”

美联社则援引伊朗媒体消息报道，这两艘舰艇可能属于美国或沙特阿拉伯。

美国海军和伊朗军队经常在波斯湾发生“紧张相遇”。（包雪琳）【新华社微特稿】

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