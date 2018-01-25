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美情侣举办“悬浮”婚礼 婚礼地点堪称绝无仅有

2018年01月25日07:54  来源：新华网
 

　　美国一对情侣的婚礼地点堪称绝无仅有。瑞安·詹克斯和金伯莉·威格林请朋友们帮忙在犹他州一片峡谷的悬崖峭壁间架设一张网，在122米高空举办了一场“悬浮式”婚礼。

　　婚礼场面浪漫而惊险。从照片上看，几根缆绳一头固定在峭壁边，另一头拉拽着一张粉红色间杂其他颜色的网。站在网上的新人和伴郎、伴娘、主婚人在开阔的峡谷间显得那么渺小，令人担心一阵风吹来就能把他们连网掀翻。

　　据英国《每日邮报》报道，新郎新娘都是扁带爱好者，去年在一次扁带活动中订婚，后来决定在一张扁带编就的网上举行婚礼。

　　10名定点跳伞运动员为这场婚礼带来更多浪漫气息。他们扮成花童，一个接一个从悬崖上跳下，随着降落伞打开，装在伞中的几千片花瓣在空中飞舞。

　　扁带运动类似走钢丝，但由于扁带采用尼龙材料制作，弹性远远大于钢丝，所以走扁带对平衡能力更具挑战。（欧飒）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)
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