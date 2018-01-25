特斯拉CEO立军令状：10年内市值达6500亿美元

美国电动车制造商特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克23日立下军令状。

马斯克说，除非特斯拉在今后10年实现宏伟财务目标，否则自己不会获取报酬。

马斯克为特斯拉定下6500亿美元市值的目标。特斯拉现在的市值是刚过600亿美元。

如果需要了解6500亿美元市值是多少，可以参照的是，现在市值已经超过6500亿美元的美国企业仅有三家，分别是苹果公司、谷歌母公司字母表和微软公司。

全球首富杰夫·贝索斯掌舵的亚马逊公司市值略低于这一门槛，现为大约6490亿美元。

马斯克军令状的条款是，如果特斯拉完成所有财务目标，包括营收和利润等，马斯克将得到价值558亿美元的股票。

特斯拉市值每上一个台阶，马斯克都将得到一部分股票。马斯克第一次获取股票，将是特斯拉市值达到1000亿美元。此后，市值每增加500亿美元，他都可以获取一些股票。

上述分级目标实现前，特斯拉不会领取任何薪金、奖金或其他股票奖励。

事实上，他也不大需要这些。据美国《福布斯》杂志和彭博新闻社提供的数据，他在特斯拉持有的股权、对太空探索技术公司的投资和出售在线支付平台贝宝（PayPal）所赚的钱，已经使他的身家达到超过220亿美元。

【十年冲刺】

那么，特斯拉的市值可能在10年内达到6500亿美元吗？

一些看好特斯拉的人认为，Modle3车型将使特斯拉进入车企第一梯队，比肩通用汽车、福特、丰田和大众。

过去5年间，特斯拉股价上涨超过920%，包括今年迄今上涨15%。如果今后5年间，特斯拉股价复制此前的上涨速度，市值将达到接近6200亿美元。

质疑者则认为，马斯克在按时交货方面纪录欠佳，可能让其他车企占得先机。另外，特斯拉汽车的价位偏高。

一些分析师担心马斯克的投资四面开花，包括太空探索、人工智能和电力，可能分散他的精力。

特斯拉已经意识到这一点。作为马斯克10年薪酬方案的一部分，特斯拉说，马斯克必须在特斯拉担任CEO或董事长和首席产品主管。这意味特斯拉可能会聘请新CEO。

但特斯拉说，这种情况不会现在就发生。（卜晓明）（新华社专特稿）

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